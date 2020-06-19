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Египетский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
Реакция на статью российского президента о Второй мировой войне последует не только от американской публики ввиду удачно выбранного времени и журнала, а... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:30
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дональд трамп, юнеско, совет безопасности оон, владимир путин, южная корея, кндр (северная корея), оон, сша, в мире

Египетский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне

17:30 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
КАИР, 19 июн - РИА Новости. Реакция на статью российского президента о Второй мировой войне последует не только от американской публики ввиду удачно выбранного времени и журнала, а высказанные Владимиром Путиным идеи по трудностям в работе ООН необходимо обсудить на высшем уровне, заявил РИА Новости преподаватель политологии Каирского университета и Американского университета Каира Тарек Фахми.
Сайт Кремля и "Российская газета" опубликовали в пятницу статью президента России под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Статья также была опубликована в американском журнале National Interest. Путин в статье, в частности, назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов СБ ООН. Российский лидер также написал, что система ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции - недопущение войн и глобальных конфликтов.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 16:5375 лет Великой Победы
Австрийский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне

Реакция всего мира

"Я считаю, что статья важна и отражает положение РФ в международной системе", - заявил эксперт.
Фахми напомнил, что президент США Дональд Трамп принял ранее решение о выходе Вашингтона из ряда международных организаций, в том числе ЮНЕСКО, а ООН считает чем-то наподобие госдепартамента США, подчиняющегося ему. "Это демонстрация того, что Вашингтон не желает развивать систему международного сотрудничества. Высказанные Путиным идеи важны, так как статья опубликована именно в американском источнике, реакция на нее последует от самых разных слоев общественного мнения. Время для публикации выбрано очень верно, реакция будет не только от американской публики, но и всего мира", - заявил эксперт.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Матвиенко прокомментировала статью Путина о Второй мировой войне

ООН пора меняться

По словам эксперта, главная проблема ООН в самой ее основе: мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны, сильно изменился к нынешнему моменту, к тому же повлиял связанный с коронавирусом кризис, угрожающий всему миру.
"В таких условиях нам, конечно, нужно искать новые международные рамки сотрудничества", - отметил Фахми. Кто-то даже говорит о необходимости создания "новой ООН", отметил эксперт.
"Думаю, что ООН необходимо пересмотреть свои позиции, векторы движения и структуру", - заявил Фахми.
По его мнению, организация выражает желания "крупных держав", а не небольших государств.
"Этот призыв исходит именно от РФ, важно прислушаться к нему, должна последовать реакция в первую очередь от государств-постоянных членов СБ ООН, так как на них возложена обязанность поддержания мира и стабильности", - заявил эксперт.
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Вчера, 15:1475 лет Великой Победы
Израильский историк оценил статью Путина о Второй мировой войне

Необходимо обсуждение призыва Путина

По его мнению, доказательством того, что сама ООН осознает неэффективность ее действий в ряде сфер, является отсутствие регулярных заседаний в последние несколько недель, особенно в свете коронавируса.
"ООН не удалось отреагировать на ряд серьёзных мировых кризисов, хотя ее спецпосланники и присутствуют в различных регионах. Ее роль не видна в ливийском кризисе, йеменском, она не вмешивается в конфликт КНДР и Южной Кореи, соглашение по ядерной программе Ирана также достигнуто без ООН, а последний пример - конфликт на границе Индии и КНР, где она также не проявила себя", - утверждает Фахми.
"Первый шаг, который необходим - серьезное и международное обсуждение призыва российского президента, это важный призыв, так как исходит от крупной державы, способной выполнить свою роль и внести свежую струю в эту стоячую воду", - заявил Фахми.
Он отметил, что свою роль должны сыграть также КНР и другие постоянные члены СБ ООН.
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Вчера, 15:5875 лет Великой Победы
В СПЧ прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
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Дональд ТрампЮНЕСКОСовет Безопасности ООНВладимир ПутинЮжная КореяКНДР (Северная Корея)ООНСШАВ мире
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