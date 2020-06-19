https://ria.ru/20200619/1573201377.html
В ДНР заявили о гибели четырех человек за неделю из-за боев
Четыре человека погибли, один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:27
2020-06-19T17:27
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
в мире
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донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571914093_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f093070658639439ccfa360c4a03f9bc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире