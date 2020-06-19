В ДНР заявили о гибели четырех человек за неделю из-за боев

"Семнадцатого июня при артобстреле был ранен защитник республики... С 12 по 19 июня 2020 года на территории Донецкой народной республики погибли четверо военнослужащих", - заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 66 человек, 30 погибли. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4927 человек.