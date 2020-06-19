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В ДНР заявили о гибели четырех человек за неделю из-за боев
Четыре человека погибли, один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:27
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о гибели четырех человек за неделю из-за боев

17:27 19.06.2020
500
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения жилого дома в ДНР
Повреждения жилого дома в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"Семнадцатого июня при артобстреле был ранен защитник республики... С 12 по 19 июня 2020 года на территории Донецкой народной республики погибли четверо военнослужащих", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 66 человек, 30 погибли. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4927 человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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