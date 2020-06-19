https://ria.ru/20200619/1573201241.html
Правительство хочет переработать нацпроект по производительности труда
Кабмин РФ планирует переформатировать национальный проект по производительности труда с учетом применения цифровых технологий, заявил первый вице-премьер России РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:25
2020-06-19T17:25
андрей белоусов
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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андрей белоусов, экономика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Кабмин РФ планирует переформатировать национальный проект по производительности труда с учетом применения цифровых технологий, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов
.
"К сожалению, у нас до сих пор систематического распространения цифровизации именно в промышленности в нашей стране просто не было. Мы буквально вчера эту тему обсуждали, и мы хотим переформатировать нацпроект "Повышение производительности труда" именно в том, чтобы сделать его центром распространения этих механизмов, именно здесь основные возможности повышения производительности труда", - сказал Белоусов в ходе встречи президента РФ с председателями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями COVID-19.
По словам Белоусова, промышленность в среднем в России за апрель-май снизилась на 8%, при этом производство инвестиционных товаров упало почти на 16%, товаров длительного пользования - в два раза. При этом в этих секторах есть производства, где удалось снизить объемы выпуска в пределах 10-15%, в том числе среди системообразующих предприятий.
"Мы сейчас совершенно отчетливо видим, что это произошло там, где предприятия обладают потенциалом быстрой адаптации к изменениям условий производства. Что это означает? Это быстрая перестройка системы управления, и это комплексная, я хочу это подчеркнуть, цифровизация всех производственных процессов", - добавил первый вице-премьер.