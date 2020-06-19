Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573201196.html
Путин пообещал учесть практики производства, появившиеся при COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что положительные практики производства, появившиеся при пандемии коронавируса, будут обобщены и учтены в практической... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:24
коронавирус в россии
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572301892_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a38133faf76b84e44b0e0ea213ba762e.jpg
https://ria.ru/20200619/1573196365.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572301892_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a38133faf76b84e44b0e0ea213ba762e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572301892_94:0:2825:2048_1400x0_80_0_0_09f7e2e7857e168584dc084c7b63b60b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572301892_435:0:2483:2048_1400x0_80_0_0_b3ba63654299abbedbbb27c63a472bc1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, владимир путин, экономика

Путин пообещал учесть практики производства, появившиеся при COVID-19

17:24 19.06.2020
100
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что положительные практики производства, появившиеся при пандемии коронавируса, будут обобщены и учтены в практической работе.
Президент во время встречи с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями пандемии коронавируса, заявил, что наработанные ими практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно. "Резервы для такого роста есть везде", - указал Путин.
По его словам, это способствует не только технологическим улучшениям, но и меняет отношение сотрудников к работе, меняется культура производства и труда. "А значит, повышается конкурентоспособность всей нашей страны", - отметил глава государства.
Путин указал, что наработанные положительные практики обязательно нужно тиражировать.
"Все мы обязательно обобщим, что сегодня говорили, и учтем в практической работе на будущее", - заключил он.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Вчера, 16:15
Путина пригласили посетить без предупреждения любой магазин "Магнит"
410001
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство хочет переработать нацпроект по производительности труда
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил экономические резервы России
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал использовать полученный при пандемии опыт в сфере труда
Виктор Бабарико
Адвокат рассказал о расследовании против сына Бабарико
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова призвала использовать программу бережливого производства
Здание Центрального банка РФ
Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%
Сотрудники полиции на одной из улиц в Баку
В Азербайджане приостанавят деятельность ТЦ, общепитов и музеев
Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
США подозревают, что ядерные материалы были на трех объектах в Иране
Самолет Boeing 747-467 в небе над Москвой
Россия разрешила транзит санкционной продукции самолетами
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 13,5 тысячи
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" рассказали Путину о ситуации с коронавирусом на объектах
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В Крыму нашли крупные запасы подземных пресных вод
Сергей Аксёнов
Аксенов заявил, что Крым справится без поставок воды с Украины
Знак процента на витрине
Банки объявили о планах снизить ставки по кредитам
Вид на Белый дом в Вашингтоне
В США доработают обоснование отмены программы для детей-иммигрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния