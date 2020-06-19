Путин пообещал учесть практики производства, появившиеся при COVID-19

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что положительные практики производства, появившиеся при пандемии коронавируса, будут обобщены и учтены в практической работе.

Президент во время встречи с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями пандемии коронавируса, заявил, что наработанные ими практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно. "Резервы для такого роста есть везде", - указал Путин.

По его словам, это способствует не только технологическим улучшениям, но и меняет отношение сотрудников к работе, меняется культура производства и труда. "А значит, повышается конкурентоспособность всей нашей страны", - отметил глава государства.

Путин указал, что наработанные положительные практики обязательно нужно тиражировать.

"Все мы обязательно обобщим, что сегодня говорили, и учтем в практической работе на будущее", - заключил он.