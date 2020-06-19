https://ria.ru/20200619/1573201196.html
Путин пообещал учесть практики производства, появившиеся при COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что положительные практики производства, появившиеся при пандемии коронавируса, будут обобщены и учтены в практической... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:24
2020-06-19T17:24
коронавирус в россии
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, владимир путин, экономика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что положительные практики производства, появившиеся при пандемии коронавируса, будут обобщены и учтены в практической работе.
Президент во время встречи с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями пандемии коронавируса, заявил, что наработанные ими практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно. "Резервы для такого роста есть везде", - указал Путин.
По его словам, это способствует не только технологическим улучшениям, но и меняет отношение сотрудников к работе, меняется культура производства и труда. "А значит, повышается конкурентоспособность всей нашей страны", - отметил глава государства.
Путин указал, что наработанные положительные практики обязательно нужно тиражировать.
"Все мы обязательно обобщим, что сегодня говорили, и учтем в практической работе на будущее", - заключил он.
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