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Адвокат рассказал о расследовании против сына Бабарико
Расследование против сына претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Эдуарда, который также возглавляет инициативную группу политика, ведут... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Адвокат рассказал о расследовании против сына Бабарико

17:22 19.06.2020
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© AP Photo / Sergei GritsВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© AP Photo / Sergei Grits
Виктор Бабарико
МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Расследование против сына претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Эдуарда, который также возглавляет инициативную группу политика, ведут следователи КГБ Белоруссии, сообщил РИА Новости адвокат его отца Дмитрий Лаевский.
"И Виктор, и Эдуард находятся там (в СИЗО КГБ – ред.), (дело – ред.) расследуют следователи КГБ", - сказал Лаевский.
Он также отметил, что "органу, ведущему процесс, уже известно об адвокатах, которые защищают Эдуарда". "Документы, которые подтверждают их полномочия, уже в КГБ имеются", - добавил собеседник, заметив, что его коллеги рассчитывают в ближайшие дни встретиться со своим подзащитным.
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Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоКГБ БелоруссииБелоруссияВ мире
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