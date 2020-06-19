Аксенов заявил, что Крым справится без поставок воды с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров справится без поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины , никто не позволит шантажировать крымчан этим вопросом.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма. В свою очередь вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление водоснабжения возможно только после возвращения полуострова в состав Украины. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что вопрос возобновления водоснабжения Крыма в повестке дня не стоит и не является предметом торга.

По словам Аксенова, в украинский период в Крым ежегодно по каналу подавалось более миллиарда кубометров воды, из которых около 150 миллионов кубометров на бытовые нужды, 700 миллионов кубометров на полив.

"Сегодня на полив нами подается только 20 миллионов кубометров. Водный баланс в регионе изменился, однако для бытовых нужд мы понимаем, что мы выкрутимся и своими силами, без посторонней помощи, без украинской воды выйдем спокойно из положения. Мы за это не переживаем. Конечно, достаточный объем воды и для сельского хозяйства позволил бы нам по-другому посмотреть на ситуацию, но поверьте, никто нас этим вопросом на колени не поставит. Мы приспосабливаемся, переходим на засухоустойчивые сельхозкультуры", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24"