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Аксенов заявил, что Крым справится без поставок воды с Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров справится без поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, никто не позволит шантажировать... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:16
сергей аксенов (политик)
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей аксенов (политик), украина, в мире

Аксенов заявил, что Крым справится без поставок воды с Украины

17:16 19.06.2020
2524
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСергей Аксёнов
Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров справится без поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, никто не позволит шантажировать крымчан этим вопросом.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма. В свою очередь вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление водоснабжения возможно только после возвращения полуострова в состав Украины. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что вопрос возобновления водоснабжения Крыма в повестке дня не стоит и не является предметом торга.
По словам Аксенова, в украинский период в Крым ежегодно по каналу подавалось более миллиарда кубометров воды, из которых около 150 миллионов кубометров на бытовые нужды, 700 миллионов кубометров на полив.
"Сегодня на полив нами подается только 20 миллионов кубометров. Водный баланс в регионе изменился, однако для бытовых нужд мы понимаем, что мы выкрутимся и своими силами, без посторонней помощи, без украинской воды выйдем спокойно из положения. Мы за это не переживаем. Конечно, достаточный объем воды и для сельского хозяйства позволил бы нам по-другому посмотреть на ситуацию, но поверьте, никто нас этим вопросом на колени не поставит. Мы приспосабливаемся, переходим на засухоустойчивые сельхозкультуры", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
Сергей Аксенов
18 июня, 18:20
Аксенов прокомментировал продление Евросоюзом санкций по Крыму
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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Сергей Аксенов (политик)УкраинаВ мире
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