Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 13,5 тысячи

КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 450, до 13 556, всего умерли 450 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 13 106 зарегистрированных случаях коронавируса, 444 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 450 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 13 556. Всего 7525 человек были вылечены, а 450 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
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