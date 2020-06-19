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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573200833.html
Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 13,5 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 450, до 13 556, всего умерли 450 человек, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 13,5 тысячи

17:16 19.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОслабление карантинных мер в Кишиневе
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 450, до 13 556, всего умерли 450 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 13 106 зарегистрированных случаях коронавируса, 444 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 450 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 13 556. Всего 7525 человек были вылечены, а 450 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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