Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 13,5 тысячи

"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 450 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 13 556. Всего 7525 человек были вылечены, а 450 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.