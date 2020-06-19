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Путин оценил экономические резервы России
Президент России Владимир Путин заявил, что у экономики страны есть резервы и успешные модели для существенного повышения производительности труда и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, экономика

Путин оценил экономические резервы России

17:15 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у экономики страны есть резервы и успешные модели для существенного повышения производительности труда и эффективности во всех сферах.
"Всё, о чем мы сегодня говорили, ещё раз подтверждает, что у нашей экономики, у страны в целом есть и резервы, и успешные модели для реального, причем существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах", - заявил Путин в пятницу на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавирусной инфекции COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинЭкономика
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