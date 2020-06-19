В США доработают обоснование отмены программы для детей-иммигрантов

Программа DACA была организована в 2012 году после того, как конгресс не смог решить вопрос о возможной легализации так называемых "мечтателей", прибывших в США незаконно в детском возрасте. Придя к власти в 2017 году, Трамп попытался отменить программу, но суды до настоящего времени продлевали ее действие.