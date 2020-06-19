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В США доработают обоснование отмены программы для детей-иммигрантов
Администрация США подаст обновленное обоснование по отмене программы DACA, которая защищает от депортации около 800 миллионов нелегальных иммигрантов, прибывших РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:15
дональд трамп
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, барак обама, сша, в мире

В США доработают обоснование отмены программы для детей-иммигрантов

17:15 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Администрация США подаст обновленное обоснование по отмене программы DACA, которая защищает от депортации около 800 миллионов нелегальных иммигрантов, прибывших на американскую территорию в детстве, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Ранее Верховный суд США заявил, что администрация Дональда Трампа не имела права отменять программу DACA. В решении инстанции говорится, что отмена программы не была обоснована должным образом. Сам Трамп раскритиковал это решение и назвал его политически мотивированным. Отмена программы DACA, введенной при экс-президенте Бараке Обаме, была одним из его внутриполитических приоритетов.
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"Верховный суд попросил нас подать заново (обоснование) по DACA. Ничто не проиграно и не выиграно. Они "отбили мяч", почти как в футболе. Мы скоро подадим дополненные бумаги, чтобы должным образом выполнить вчерашние постановление и просьбу Верховного суда", - написал Трамп в своем Twitter.
Программа DACA была организована в 2012 году после того, как конгресс не смог решить вопрос о возможной легализации так называемых "мечтателей", прибывших в США незаконно в детском возрасте. Придя к власти в 2017 году, Трамп попытался отменить программу, но суды до настоящего времени продлевали ее действие.
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