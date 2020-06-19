В США доработают обоснование отмены программы для детей-иммигрантов

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Администрация США подаст обновленное обоснование по отмене программы DACA, которая защищает от депортации около 800 миллионов нелегальных иммигрантов, прибывших на американскую территорию в детстве, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Ранее Верховный суд США заявил, что администрация Дональда Трампа не имела права отменять программу DACA. В решении инстанции говорится, что отмена программы не была обоснована должным образом. Сам Трамп раскритиковал это решение и назвал его политически мотивированным. Отмена программы DACA, введенной при экс-президенте Бараке Обаме, была одним из его внутриполитических приоритетов.
14 июня, 08:00"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
"Верховный суд попросил нас подать заново (обоснование) по DACA. Ничто не проиграно и не выиграно. Они "отбили мяч", почти как в футболе. Мы скоро подадим дополненные бумаги, чтобы должным образом выполнить вчерашние постановление и просьбу Верховного суда", - написал Трамп в своем Twitter.
The Supreme Court asked us to resubmit on DACA, nothing was lost or won. They “punted”, much like in a football game (where hopefully they would stand for our great American Flag). We will be submitting enhanced papers shortly in order to properly fulfil the Supreme Court’s.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020
Программа DACA была организована в 2012 году после того, как конгресс не смог решить вопрос о возможной легализации так называемых "мечтателей", прибывших в США незаконно в детском возрасте. Придя к власти в 2017 году, Трамп попытался отменить программу, но суды до настоящего времени продлевали ее действие.
5 октября 2019, 05:32Трамп ограничил въезд в США иммигрантам, у которых нет медстраховки