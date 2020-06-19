Защита обжаловала задержание Бабарико

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Адвокат претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что его задержание обжаловано.
"Еще вчера задержание было обжаловано. Но поскольку в рамках нашей сегодняшней встречи со стороны клиента было подчеркнуто его принципиальное возмущение по поводу задержания, то мы также подали уже непосредственно в присутствии клиента жалобу на задержание, она должна быть передана в суд органом, ведущим уголовный процесс", - сказал адвокат РИА Новости.
Лаевский особо подчеркнул, что его подзащитный намерен отстаивать свою правоту и не видит никаких оснований для своего задержания, "как юридических, так и фактических".
Собеседник пояснил, что поданная жалоба должна быть передана в суд органом, ведущим уголовный процесс. По его словам, это должно произойти в течение суток, и в следующие 24 часа суд должен рассмотреть жалобу.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан вместе со своим сыном, который руководит его инициативной группой. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка.
В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ. Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, которые пройдут в Белоруссии 9 августа, между собой никак не связаны.