Защита обжаловала задержание Бабарико

"Еще вчера задержание было обжаловано. Но поскольку в рамках нашей сегодняшней встречи со стороны клиента было подчеркнуто его принципиальное возмущение по поводу задержания, то мы также подали уже непосредственно в присутствии клиента жалобу на задержание, она должна быть передана в суд органом, ведущим уголовный процесс", - сказал адвокат РИА Новости.