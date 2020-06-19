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В пермскую деревню, где школьники залезали на вышку, проведут интернет
Жителям деревни Новопетровка Пермского края, где школьники из-за проблем с сетью залезали на старую телевышку для отправки домашних заданий, в ближайшие две... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:09
пермский край
общество
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РИА Новости
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353
60
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пермский край, общество

В пермскую деревню, где школьники залезали на вышку, проведут интернет

15:09 19.06.2020 (обновлено: 17:09 19.06.2020)
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкМонтаж вышек сотовой связи
Монтаж вышек сотовой связи
© РИА Новости / Яков Андреев
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ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Жителям деревни Новопетровка Пермского края, где школьники из-за проблем с сетью залезали на старую телевышку для отправки домашних заданий, в ближайшие две недели проведут интернет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства информационного развития и связи.
"На данный момент поступило 15 заявок на подключение интернета в деревне Новопетровка. Один дом уже подключен. В ближайшие две недели планируется подключить всех. Срок подключения домохозяйств зависит от присутствия хозяев в домах", — рассказала пресс-секретарь министерства Наталья Ичетовкина.
Собеседница пояснила, что подключением населенного пункта к интернету занимается компания "Интернет Плюс".
Ранее стало известно, что власти огородили старую телевизионную вышку в деревне Новопетровка, куда школьники залезали с сотовыми телефонами для отправки заданий. При этом в министерстве образования поясняли, что у детей не было необходимости забираться на конструкцию. Школа организовала передачу информации от учителей детям и прием готовых заданий бесконтактным способом на бумажных носителях. Всего в населенном пункте 11 детей школьного возраста. Также уточнялось, что ученики из этой деревни будут поставлены на учет в "группу риска", так как родители подвергали их опасности.
Дмитрий Миронов
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