В пермскую деревню, где школьники залезали на вышку, проведут интернет

"На данный момент поступило 15 заявок на подключение интернета в деревне Новопетровка. Один дом уже подключен. В ближайшие две недели планируется подключить всех. Срок подключения домохозяйств зависит от присутствия хозяев в домах", — рассказала пресс-секретарь министерства Наталья Ичетовкина.

Ранее стало известно, что власти огородили старую телевизионную вышку в деревне Новопетровка, куда школьники залезали с сотовыми телефонами для отправки заданий. При этом в министерстве образования поясняли, что у детей не было необходимости забираться на конструкцию. Школа организовала передачу информации от учителей детям и прием готовых заданий бесконтактным способом на бумажных носителях. Всего в населенном пункте 11 детей школьного возраста. Также уточнялось, что ученики из этой деревни будут поставлены на учет в "группу риска", так как родители подвергали их опасности.