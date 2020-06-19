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США призвали Россию и Китай не защищать Иран от МАГАТЭ
США призывают Россию и КНР не защищать Иран от внимания МАГАТЭ, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:08
россия
кристофер форд
михаил ульянов
магатэ
китай
иран
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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россия, кристофер форд, михаил ульянов, магатэ, китай, иран, сша, в мире

США призвали Россию и Китай не защищать Иран от МАГАТЭ

17:08 19.06.2020
379
© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© Фото : страница IAEA в Twitter
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США призывают Россию и КНР не защищать Иран от внимания МАГАТЭ, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство. Россия и Китай голосовали против.
"Россия и Китай, к сожалению, попытались защитить Иран от пристального внимания. Как ядерные державы Китай и Россия имеют особую ответственность — не поддерживать страны, которые играют в кошки-мышки с МАГАТЭ. Их голос был безответственным, международное сообщество заслуживает лучшего", - сказал Хук на телефонном брифинге.
В свою очередь, помощник госсекретаря по нераспространению Кристофер Форд сказал, что Иран — первый случай в истории, когда страна отказалась предоставить информацию о своей ядерной программе в соответствии c соглашениями о гарантиях со странами, присоединившимися к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что Россия не видит никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет ядерную деятельность на двух объектах, которых касается резолюция МАГАТЭ.
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08013218
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РоссияКристофер ФордМихаил УльяновМАГАТЭКитайИранСШАВ мире
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