США призвали Россию и Китай не защищать Иран от МАГАТЭ

"Россия и Китай, к сожалению, попытались защитить Иран от пристального внимания. Как ядерные державы Китай и Россия имеют особую ответственность — не поддерживать страны, которые играют в кошки-мышки с МАГАТЭ. Их голос был безответственным, международное сообщество заслуживает лучшего", - сказал Хук на телефонном брифинге.