США призвали Россию и Китай не защищать Иран от МАГАТЭ

В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство. Россия и Китай голосовали против.
"Россия и Китай, к сожалению, попытались защитить Иран от пристального внимания. Как ядерные державы Китай и Россия имеют особую ответственность — не поддерживать страны, которые играют в кошки-мышки с МАГАТЭ. Их голос был безответственным, международное сообщество заслуживает лучшего", - сказал Хук на телефонном брифинге.
В свою очередь, помощник госсекретаря по нераспространению Кристофер Форд сказал, что Иран — первый случай в истории, когда страна отказалась предоставить информацию о своей ядерной программе в соответствии c соглашениями о гарантиях со странами, присоединившимися к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что Россия не видит никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет ядерную деятельность на двух объектах, которых касается резолюция МАГАТЭ.