Нижегородцы смогут проголосовать за 133 объекта общественных пространств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Более 130 объектов вошли в перечень рейтингового онлайн-голосования за благоустройство общественных пространств, заявил губернатор Нижегородской области Более 130 объектов вошли в перечень рейтингового онлайн-голосования за благоустройство общественных пространств, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Голосование пройдет в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 тысяч человек в режиме онлайн с 23 июня по 6 июля 2020 года. Отдать свой голос за территорию, которую необходимо благоустроить, нижегородцы могут на интернет-портале golosza.ru.

"В перечень рейтингового голосования за общественные пространства, которые планируется благоустроить в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", вошло 133 объекта. 63 из них находятся в Нижнем Новгороде , 70 — в Нижегородской области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По его словам, голосование позволит муниципалитетам определить последовательность, в которой необходимо преобразить излюбленные места отдыха людей, и сами объекты благоустройства. "В прошлом году мы проводили голосование в октябре, теперь, благодаря тому, что выбор объектов состоится раньше, сможем тщательнее продумать и обсудить с жителями проекты-победители. Таким образом, уже зимой будут готовы концепции каждого пространства, а в следующем году удастся раньше приступить к обновлению пространств", — отметил Никитин.

Глава региона подчеркнул, что у нижегородцев будет и второй способ отдать свой голос общественное пространство, которое необходимо преобразить. Это можно будет сделать 1 июля на избирательных участках, где организуют голосование по поправкам в Конституцию РФ. Для участия в выборе общественных пространств для благоустройства необходимо предъявить только паспорт.

Принять участие в голосовании по поводу выбора объектов благоустройства могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы 7 июля 2020 года.

"Главная цель нацпроекта "Жилье и городская среда" - это улучшение качества жизни граждан за счет комплексного благоустройства дворов и общественных пространств, площадей, скверов, набережных. Средства на их преображение выделяются из федерального, областного и муниципального бюджетов. В текущем году на эти цели будет направлено 1,4 миллиарда рублей", — добавил Никитин.