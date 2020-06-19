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https://ria.ru/20200619/1573200378.html
Путин призвал использовать полученный при пандемии опыт в сфере труда
Наработанные в период пандемии COVID-19 практики, позволяющие повысить результативность труда, должны использоваться повсеместно, уверен президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика

Путин призвал использовать полученный при пандемии опыт в сфере труда

17:07 19.06.2020 (обновлено: 17:26 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Наработанные в период пандемии COVID-19 практики, позволяющие повысить результативность труда, должны использоваться повсеместно, уверен президент РФ Владимир Путин.
"Считаю, что наработанные вами практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно", - сказал Путин в пятницу на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.
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Он обратил внимание, что важно тиражировать положительные практики, о которых говорили участники пятничного совещания.
"Мы видим, что благодаря новым подходам, которые вы и ваши коллеги внедряете, время, скажем, до начала оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией сократилось существенно, в отдельных случаях - в несколько раз", - отметил Путин в ходе совещания.
Президент уточнил, что в этот период кратно увеличился объем выпуска средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, лекарств. "Это не просто цифры статистики или сухие показатели эффективности, это сохраненное здоровье и спасенные человеческие жизни", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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