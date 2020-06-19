Путин призвал использовать полученный при пандемии опыт в сфере труда

"Мы видим, что благодаря новым подходам, которые вы и ваши коллеги внедряете, время, скажем, до начала оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией сократилось существенно, в отдельных случаях - в несколько раз", - отметил Путин в ходе совещания.