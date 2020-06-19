Путин призвал не забывать, что проблем еще достаточно

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал не забывать о том, что проблем еще достаточно и "не всё и не везде так хорошо".
"Мы сейчас говорим о положительных тенденциях, положительных примерах. Но все-таки мы не должны забывать, что проблем еще достаточно. И не всё и не везде так хорошо, как того бы хотелось. Люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решать", - сказал он на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.
То, о чем говорили участники совещания, убеждает Путина, что мы можем преодолеть все эти трудности и находимся на правильном пути.
"Нужно только тиражировать положительные практики, о которых вы сегодня говорили", - отметил президент.
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