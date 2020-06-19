https://ria.ru/20200619/1573200212.html
Голикова призвала использовать программу бережливого производства
Программа бережливого производства должна получить новую жизнь в рамках национального проекта "Здравоохранение", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:02
2020-06-19T17:02
татьяна голикова
экономика
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РИА Новости
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татьяна голикова, экономика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Программа бережливого производства должна получить новую жизнь в рамках национального проекта "Здравоохранение", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"Второе, то, что прозвучало от коллеги, которое было связано с возможностью работать даже в самых сложных эпидемиологических условиях, и предложения, которые коллеги подготовили по функционированию, мы готовы рассмотреть и использовать их в последующем", - сказала она на встрече президента РФ с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.
По словам вице-премьера, есть понимание, что могут возникнуть ситуации, когда нужно будет принимать дополнительные меры по эпидситуации и, не останавливая экономику и не останавливая торговлю, работать.
"То, что сказали коллеги о бережливом производстве. Действительно, это программа по вашему поручению стартовала в 2016 году. И сейчас мы понимаем, что она должна получить свое новую жизнь и новое развитие в рамках национального проекта "Здравоохранение", - добавила Голикова.