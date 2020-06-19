Голикова призвала использовать программу бережливого производства

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Программа бережливого производства должна получить новую жизнь в рамках национального проекта "Здравоохранение", заявила вице-премьер РФ Программа бережливого производства должна получить новую жизнь в рамках национального проекта "Здравоохранение", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

"Второе, то, что прозвучало от коллеги, которое было связано с возможностью работать даже в самых сложных эпидемиологических условиях, и предложения, которые коллеги подготовили по функционированию, мы готовы рассмотреть и использовать их в последующем", - сказала она на встрече президента РФ с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.

По словам вице-премьера, есть понимание, что могут возникнуть ситуации, когда нужно будет принимать дополнительные меры по эпидситуации и, не останавливая экономику и не останавливая торговлю, работать.