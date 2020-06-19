Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573200212.html
Голикова призвала использовать программу бережливого производства
Программа бережливого производства должна получить новую жизнь в рамках национального проекта "Здравоохранение", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:02
татьяна голикова
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572882911_0:180:3195:1977_1400x0_80_0_0_250db34d3b452ad41b3e2ba340730476.jpg
https://ria.ru/20190527/1554968353.html
https://ria.ru/20200611/1572771899.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572882911_0:180:3195:1977_1400x0_80_0_0_250db34d3b452ad41b3e2ba340730476.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572882911_464:0:3195:2048_1400x0_80_0_0_13237bb78345bb1b268671f01221a869.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572882911_863:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_18dfed3af5c332c4540df3cabc99cc4e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна голикова, экономика

Голикова призвала использовать программу бережливого производства

17:02 19.06.2020
106
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Программа бережливого производства должна получить новую жизнь в рамках национального проекта "Здравоохранение", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Второе, то, что прозвучало от коллеги, которое было связано с возможностью работать даже в самых сложных эпидемиологических условиях, и предложения, которые коллеги подготовили по функционированию, мы готовы рассмотреть и использовать их в последующем", - сказала она на встрече президента РФ с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
27 мая 2019, 19:36Рязанская область
Глава Рязанской области похвалил результаты бережливого производства
По словам вице-премьера, есть понимание, что могут возникнуть ситуации, когда нужно будет принимать дополнительные меры по эпидситуации и, не останавливая экономику и не останавливая торговлю, работать.
"То, что сказали коллеги о бережливом производстве. Действительно, это программа по вашему поручению стартовала в 2016 году. И сейчас мы понимаем, что она должна получить свое новую жизнь и новое развитие в рамках национального проекта "Здравоохранение", - добавила Голикова.
Пензенское ООО СВАР внедряет инструменты бережливого производства
11 июня, 10:00
Пензенское ООО "СВАР" внедряет инструменты бережливого производства
520005
Обсудить 0
Татьяна ГоликоваЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал использовать полученный при пандемии опыт в сфере труда
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство хочет переработать нацпроект по производительности труда
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса
Путин призвал не забывать, что проблем еще достаточно
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил экономические резервы России
Сотрудники полиции в Лондоне
В Великобритании переименуют названную в честь работорговца площадь
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина объяснила резкое снижение ключевой ставки
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" рассказали Путину о ситуации с коронавирусом на объектах
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп заявил, что протестующих во время его митинга "встретят по-другому"
Талия Хабриева
В рабочей группе оценили позицию Венецианской комиссии по поправкам
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообещал учесть практики производства, появившиеся при COVID-19
Международное агентство по атомной энергии
США призвали Россию и Китай не защищать Иран от МАГАТЭ
Самолет Boeing 747-467 в небе над Москвой
Россия разрешила транзит санкционной продукции самолетами
Виктор Бабарико
В поддержку Бабарико собрали рекордное число подписей
Здание Центрального банка РФ
ЦБ не считает целесообразным административно регулировать ставки банков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния