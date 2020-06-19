https://ria.ru/20200619/1573199960.html
В Великобритании переименуют названную в честь работорговца площадь
Площадь в британском городе Плимуте, названную в честь моряка, коммерсанта и работорговца XVI века сэра Джона Хокинса, переименуют в честь темнокожего... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:58
2020-06-19T16:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, христофор колумб, англия, сша, в мире
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Площадь в британском городе Плимуте, названную в честь моряка, коммерсанта и работорговца XVI века сэра Джона Хокинса, переименуют в честь темнокожего футболиста клуба "Плимут Аргайл" Джека Лесли (1901-1988), которому из-за расовых предубеждений было отказано в возможности выступать за сборную Англии
, сообщило издание Daily Mail
.
По данным издания, соответствующую петицию поддержали более пятисот человек. Лидер городского совета Плимута Тюдор Эванс отметил, как передает издание, что речь не идет о попытке "переписать историю".
"Мы не стремимся переписать историю и не говорим, что Хокинса следует забыть. Он, несомненно, был значимой фигурой в нашей национальной истории", - заявил Эванс.
Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в Британии после многотысячных митингов сторонников движения Black Lives Matter. Британские активисты на фоне антирасистской кампании подготовили список памятников, подлежащих сносу, и учреждений и улиц, нуждающихся, с их точки зрения, в переименовании.
В США
целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда
от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба
, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.