В Великобритании переименуют названную в честь работорговца площадь

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Площадь в британском городе Плимуте, названную в честь моряка, коммерсанта и работорговца XVI века сэра Джона Хокинса, переименуют в честь темнокожего футболиста клуба "Плимут Аргайл" Джека Лесли (1901-1988), которому из-за расовых предубеждений было отказано в возможности выступать за сборную Площадь в британском городе Плимуте, названную в честь моряка, коммерсанта и работорговца XVI века сэра Джона Хокинса, переименуют в честь темнокожего футболиста клуба "Плимут Аргайл" Джека Лесли (1901-1988), которому из-за расовых предубеждений было отказано в возможности выступать за сборную Англии , сообщило издание Daily Mail

По данным издания, соответствующую петицию поддержали более пятисот человек. Лидер городского совета Плимута Тюдор Эванс отметил, как передает издание, что речь не идет о попытке "переписать историю".

"Мы не стремимся переписать историю и не говорим, что Хокинса следует забыть. Он, несомненно, был значимой фигурой в нашей национальной истории", - заявил Эванс.

Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в Британии после многотысячных митингов сторонников движения Black Lives Matter. Британские активисты на фоне антирасистской кампании подготовили список памятников, подлежащих сносу, и учреждений и улиц, нуждающихся, с их точки зрения, в переименовании.