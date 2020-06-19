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В Великобритании переименуют названную в честь работорговца площадь
Площадь в британском городе Плимуте, названную в честь моряка, коммерсанта и работорговца XVI века сэра Джона Хокинса, переименуют в честь темнокожего... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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джордж флойд, христофор колумб, англия, сша, в мире

В Великобритании переименуют названную в честь работорговца площадь

16:58 19.06.2020
356
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Лондоне
Сотрудники полиции в Лондоне
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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Сотрудники полиции в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Площадь в британском городе Плимуте, названную в честь моряка, коммерсанта и работорговца XVI века сэра Джона Хокинса, переименуют в честь темнокожего футболиста клуба "Плимут Аргайл" Джека Лесли (1901-1988), которому из-за расовых предубеждений было отказано в возможности выступать за сборную Англии, сообщило издание Daily Mail.
По данным издания, соответствующую петицию поддержали более пятисот человек. Лидер городского совета Плимута Тюдор Эванс отметил, как передает издание, что речь не идет о попытке "переписать историю".
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"Мы не стремимся переписать историю и не говорим, что Хокинса следует забыть. Он, несомненно, был значимой фигурой в нашей национальной истории", - заявил Эванс.
Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в Британии после многотысячных митингов сторонников движения Black Lives Matter. Британские активисты на фоне антирасистской кампании подготовили список памятников, подлежащих сносу, и учреждений и улиц, нуждающихся, с их точки зрения, в переименовании.
В США целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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