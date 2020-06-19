Воронежское реготделение СоюзМаш России — лидер рейтинга эффективности

МОСКВА, 19 июн - Пресс-служба Новикомбанка. Всероссийский рейтинг эффективности деятельности региональных отделений возглавило Воронежское отделение Союза Машиностроителей России, куратором которого является Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева. В формировании итогового рейтинга приняло участие 71 региональное отделение Союза по всей стране.

Высокие результаты достигнуты благодаря активной работе предприятий и организаций, которые входят в состав ОООР "СоюзМаш России" от Воронежской области: АО "Концерн "Созвездие", ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество", ФГБОУ ВО "Воронежский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет", ОАО "Электросигнал", ОАО "Тяжмехпресс" и др.

Региональное отделение продолжит плотно работать с предприятиями области в реализации не только производственных, но и социальных программ. Так, воронежским отделением ежемесячно проводятся мероприятия по оздоровлению работников, согласно разработанной программе ВРО ООО "Союза машиностроителей России". В целях развития кадрового потенциала страны, реализуются обучающие программы для школьников и студентов высших учебных заведений Воронежа.

Во время пандемии коронавируса представители молодежного совета ПАО "ВАСО", являющиеся членами Воронежского РО СоюзМаш России приняли участие во всероссийской акции #МыВместе65+. Добровольцы доставляли продуктовые наборы и лекарства пожилым людям.

"Главной задачей нашего регионального отделения является формирование в Воронежской области благоприятной социальной, экономической, технологической и политической среды, способствующей развитию отечественного машиностроительного комплекса, повышению качества жизни работников отрасли и их семей. Мы стремимся поддерживать не только высокую производительность труда членов нашего отделения, но и высокий уровень их жизни, досуга и здоровья. Победы окрыляют, а первое место в таком значимом рейтинге – это не только серьезный успех для нас, но и большая ответственность, такой позиции нужно соответствовать. Мы продолжим и дальше развивать наши лучшие практики и программы, и надеемся, что они окажутся полезны нашим коллегам из других региональных отделений Союза Машиностроителей России", - отметила куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаша, Председатель Правления Новикомбанка, Елена Георгиева.

Справочно:

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.

Союз машиностроителей России основан в середине 2007 года. Целью деятельности организации является формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран. В настоящее время СоюзМаш объединяет 71 региональное отделение и представляет интересы более трех миллионов трудящихся, занятых в различных сферах машиностроения.