Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573199783.html
Воронежское реготделение СоюзМаш России — лидер рейтинга эффективности
Всероссийский рейтинг эффективности деятельности региональных отделений возглавило Воронежское отделение Союза Машиностроителей России, куратором которого... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:56
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1400x0_80_0_0_cd0837b2e070a5eafcfa7cf6feb2908a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1400x0_80_0_0_cd0837b2e070a5eafcfa7cf6feb2908a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1400x0_80_0_0_d862f457330958873d01e9b60c322aa9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_334:0:1166:832_1400x0_80_0_0_78039fb1afa18e39b64316cd76eb5f10.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

Воронежское реготделение СоюзМаш России — лидер рейтинга эффективности

16:55 19.06.2020 (обновлено: 16:56 19.06.2020)
17
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
МОСКВА, 19 июн - Пресс-служба Новикомбанка. Всероссийский рейтинг эффективности деятельности региональных отделений возглавило Воронежское отделение Союза Машиностроителей России, куратором которого является Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева. В формировании итогового рейтинга приняло участие 71 региональное отделение Союза по всей стране.
Высокие результаты достигнуты благодаря активной работе предприятий и организаций, которые входят в состав ОООР "СоюзМаш России" от Воронежской области: АО "Концерн "Созвездие", ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество", ФГБОУ ВО "Воронежский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет", ОАО "Электросигнал", ОАО "Тяжмехпресс" и др.
Региональное отделение продолжит плотно работать с предприятиями области в реализации не только производственных, но и социальных программ. Так, воронежским отделением ежемесячно проводятся мероприятия по оздоровлению работников, согласно разработанной программе ВРО ООО "Союза машиностроителей России". В целях развития кадрового потенциала страны, реализуются обучающие программы для школьников и студентов высших учебных заведений Воронежа.
Во время пандемии коронавируса представители молодежного совета ПАО "ВАСО", являющиеся членами Воронежского РО СоюзМаш России приняли участие во всероссийской акции #МыВместе65+. Добровольцы доставляли продуктовые наборы и лекарства пожилым людям.
"Главной задачей нашего регионального отделения является формирование в Воронежской области благоприятной социальной, экономической, технологической и политической среды, способствующей развитию отечественного машиностроительного комплекса, повышению качества жизни работников отрасли и их семей. Мы стремимся поддерживать не только высокую производительность труда членов нашего отделения, но и высокий уровень их жизни, досуга и здоровья. Победы окрыляют, а первое место в таком значимом рейтинге – это не только серьезный успех для нас, но и большая ответственность, такой позиции нужно соответствовать. Мы продолжим и дальше развивать наши лучшие практики и программы, и надеемся, что они окажутся полезны нашим коллегам из других региональных отделений Союза Машиностроителей России", - отметила куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаша, Председатель Правления Новикомбанка, Елена Георгиева.

Справочно:

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.
Союз машиностроителей России основан в середине 2007 года. Целью деятельности организации является формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран. В настоящее время СоюзМаш объединяет 71 региональное отделение и представляет интересы более трех миллионов трудящихся, занятых в различных сферах машиностроения.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Воронежские депутаты: врач и законодатель — это равноценные профессии
Генеральный директор группы ФосАгро
Глава ФосАгро Гурьев переизбран президентом РАПУ
Пруд
В Липецкой области в рамках нацпроекта "Экология" займутся прудами
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Рязанские власти окажут всестороннюю помощь инвесторам
Ноутбук
Во втором онлайн-хакатоне конкурса "Цифровой прорыв" участвуют 210 команд
Актер Иэн Холм
Биография Иэна Холма
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор: работа с инвесторами крайне важна для Рязанской области
Здание Государственного Исторического музея
О героях акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут в ГИМ
Вывеска МСП банка
МСП Банк улучшил условия выдачи беспроцентных зарплатных кредитов
Юный футболист
Для тамбовских футболистов и болельщиков могут построить новый стадион
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
В Белоруссии начались аресты претендентов на пост главы государства
Здание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
Более 200 земельных участков проверит земконтроль Подмосковья
Москва
Резидент ОЭЗ Москвы построит завод автомобильной электроники
Архитектор на стройке
В Подмосковье оштрафовали застройщиков на миллион рублей за неделю
Футбольный мяч
Вице-губернатор Габуев: необходимо вернуть ФК "Тамбов" в родной город
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния