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Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, очень сложной она была в апреле-мае, свободных было лишь около 300 коек, заявил губернатор региона... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:01
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1400x0_80_0_0_aea318564ab28b66f37469bc8414d7c5.jpg
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Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

16:55 19.06.2020 (обновлено: 17:01 19.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, очень сложной она была в апреле-мае, свободных было лишь около 300 коек, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Очень похоже, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется … У нас очень тяжелая ситуация была в конце апреле, в первых числах мая, у нас на всю Московскую область свободных было порядка 300 коек", - сказал Воробьев на встрече президента России Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.
В пятницу из медучреждений региона после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки выписали рекордных 1093 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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