В поддержку Бабарико собрали рекордное число подписей

Отмечается, что в пятницу до закрытия территориальных избирательных комиссий подача подписных листов на проверку продолжается. При этом в штабе уточнили, что часть подписей в поддержку Бабарико не смогут подать "из-за вчерашних событий".

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. В пятницу завершается этап сбора подписей в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов на высший государственный пост, подписи необходимо сдать для проверки в соответствующие территориальные избиркомы до конца сегодняшнего дня. Минимальный порог для регистрации кандидатом - 100 тысяч достоверных подписей, решение о регистрации принимает ЦИК республики.

Ранее в Минске в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан вместе со своим сыном, который руководит его инициативной группой. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего же задержано около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка, многие из них сотрудничают со следствием и, по данным КГК, дают показания против Бабарико.