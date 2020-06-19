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В поддержку Бабарико собрали рекордное число подписей
Около 435 тысяч подписей граждан собрано в поддержку Виктора Бабарико на выборах президента Белоруссии, что является "абсолютным рекордом" для альтернативного... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:06
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, белоруссия, в мире

В поддержку Бабарико собрали рекордное число подписей

16:53 19.06.2020 (обновлено: 17:06 19.06.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© AP Photo / Sergei Grits
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Около 435 тысяч подписей граждан собрано в поддержку Виктора Бабарико на выборах президента Белоруссии, что является "абсолютным рекордом" для альтернативного выдвиженца за всю историю независимой республики, заявил в пятницу штаб политика.
"Сегодня, 19 июня, - последний день сдачи подписей во все избирательные комиссии. На данный момент мы передали в территориальные комиссии 283000. Это значит, что мы достигли основной цели на этом этапе: подали то количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатом в президенты. Но количество всех поступивших к нам подписей на сегодня - 434985. И это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси", - говорится в сообщении штаба на сайте Бабарико.
Отмечается, что в пятницу до закрытия территориальных избирательных комиссий подача подписных листов на проверку продолжается. При этом в штабе уточнили, что часть подписей в поддержку Бабарико не смогут подать "из-за вчерашних событий".
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. В пятницу завершается этап сбора подписей в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов на высший государственный пост, подписи необходимо сдать для проверки в соответствующие территориальные избиркомы до конца сегодняшнего дня. Минимальный порог для регистрации кандидатом - 100 тысяч достоверных подписей, решение о регистрации принимает ЦИК республики.
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Ранее в Минске в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан вместе со своим сыном, который руководит его инициативной группой. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего же задержано около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка, многие из них сотрудничают со следствием и, по данным КГК, дают показания против Бабарико.
В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики. По словам генпрокурора Александр Конюка, ведомство, изучив эти материалы, увидело в действиях фигурантов "реальную угрозу интересам национальной безопасности" Белоруссии. В этой связи дальнейшее расследование поручено КГБ.
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Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны. Глава ЦИК Лидия Ермошина в пятницу заявила РИА Новости, что нахождение Бабарико в СИЗО КГБ на мешает ему быть избранным президентом, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата.
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Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
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