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В Подмосковье столкнулись грузовик и микроавтобус, есть пострадавшие
Грузовик и микроавтобус столкнулись в подмосковной Лобне, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:52
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

В Подмосковье столкнулись грузовик и микроавтобус, есть пострадавшие

16:52 19.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Грузовик и микроавтобус столкнулись в подмосковной Лобне, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
"В 14.04 на улице Ленина столкнулись микроавтобус и грузовик. Три человека пострадали", - сказали в пресс-службе.
На месте работают полицейские.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
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