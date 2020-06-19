Путин: Россия выходит с минимальными потерями из ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями, заявил Россия выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями, заявил Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, столкнувшегося с последствиями пандемии.

Как подчеркнул президент, самое главное, что ситуация с коронавирусом "нас всех объединила".

Вместе с этим глава государства призвал не забывать, что проблем еще достаточно.

"Не все и не везде так хорошо, как того бы хотелось. Люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решать", — сказал он.

Путин призвал тиражировать положительные примеры, о которых говорили участники совещания.

"Считаю, что наработанные вами практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно", — добавил он.

По словам президента, резервы для роста есть везде. Он подчеркнул, что важны не только технологические улучшения, но и изменение отношения сотрудников к работе, смена культуры производства, повышение конкурентоспособности страны.

"Все, о чем мы сегодня говорили, еще раз подтверждает, что у нашей экономики, у страны в целом есть и резервы, и успешные модели для реального, причем существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах", — заключил Путин.