https://ria.ru/20200619/1573199272.html
Путин: Россия выходит с минимальными потерями из ситуации с коронавирусом
Россия выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями, заявил Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, столкнувшегося с последствиями... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:49
2020-06-19T17:50
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
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https://ria.ru/20200619/1573194858.html
https://ria.ru/20200619/1573199425.html
Виртуальный деструктор
Свыше 569 тысяч заболевших и "почетное" 3-е место среди наиболее пострадавших стран мира это минимальные потери ?
132
Александр
Одного не понимаю, у Путина потери минимальные, а в моей семье нет... Может у него своя Россия?
118
25
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_0:0:2768:1558_1400x0_80_0_0_20b9ab8483f33b30d72492cd89e9cccc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Россия выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями, заявил Владимир Путин
на встрече с представителями бизнеса, столкнувшегося с последствиями пандемии.
Как подчеркнул президент, самое главное, что ситуация с коронавирусом "нас всех объединила".
Вместе с этим глава государства призвал не забывать, что проблем еще достаточно.
"Не все и не везде так хорошо, как того бы хотелось. Люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решать", — сказал он.
Путин призвал тиражировать положительные примеры, о которых говорили участники совещания.
"Считаю, что наработанные вами практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно", — добавил он.
По словам президента, резервы для роста есть везде. Он подчеркнул, что важны не только технологические улучшения, но и изменение отношения сотрудников к работе, смена культуры производства, повышение конкурентоспособности страны.
"Все, о чем мы сегодня говорили, еще раз подтверждает, что у нашей экономики, у страны в целом есть и резервы, и успешные модели для реального, причем существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах", — заключил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.