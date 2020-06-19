Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573199272.html
Путин: Россия выходит с минимальными потерями из ситуации с коронавирусом
Россия выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями, заявил Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, столкнувшегося с последствиями... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:50
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_0:0:2768:1558_1400x0_80_0_0_20b9ab8483f33b30d72492cd89e9cccc.jpg
https://ria.ru/20200619/1573194858.html
https://ria.ru/20200619/1573199425.html
Свыше 569 тысяч заболевших и "почетное" 3-е место среди наиболее пострадавших стран мира это минимальные потери ?
132
Одного не понимаю, у Путина потери минимальные, а в моей семье нет... Может у него своя Россия?
118
25
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_0:0:2768:1558_1400x0_80_0_0_20b9ab8483f33b30d72492cd89e9cccc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_27:0:2758:2048_1400x0_80_0_0_d0a8f28e2445667583f74faddd1da265.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_368:0:2416:2048_1400x0_80_0_0_f08bb104b87f1b837eda070dbb53cd47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин

Путин: Россия выходит с минимальными потерями из ситуации с коронавирусом

16:49 19.06.2020 (обновлено: 17:50 19.06.2020)
5586
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае
Президент РФ Владимир Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями, заявил Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, столкнувшегося с последствиями пандемии.
Как подчеркнул президент, самое главное, что ситуация с коронавирусом "нас всех объединила".
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Вчера, 15:57Распространение нового коронавируса
В период пандемии в России вышло более 500 новых медицинских продуктов
Вместе с этим глава государства призвал не забывать, что проблем еще достаточно.
"Не все и не везде так хорошо, как того бы хотелось. Люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решать", — сказал он.
Путин призвал тиражировать положительные примеры, о которых говорили участники совещания.
"Считаю, что наработанные вами практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно", — добавил он.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Вчера, 16:50Распространение нового коронавируса
В "Росатоме" рассказали Путину о ситуации с коронавирусом на объектах
По словам президента, резервы для роста есть везде. Он подчеркнул, что важны не только технологические улучшения, но и изменение отношения сотрудников к работе, смена культуры производства, повышение конкурентоспособности страны.
"Все, о чем мы сегодня говорили, еще раз подтверждает, что у нашей экономики, у страны в целом есть и резервы, и успешные модели для реального, причем существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах", — заключил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
60162131512
Обсудить 25
Распространение нового коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Путин
Популярные комментарии
Свыше 569 тысяч заболевших и "почетное" 3-е место среди наиболее пострадавших стран мира это минимальные потери ?
19 июня, 18:25
Виртуальный деструктор
105171207
Одного не понимаю, у Путина потери минимальные, а в моей семье нет... Может у него своя Россия?
19 июня, 17:57
Александр
88281307
Рекомендуем
Пункт пропуска на российско-белорусской границе
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
В Крыму нашли большие запасы пресных вод
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Юрист заявил о попытке "всучить" деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым
Фотосессия бренда ZASPORT с участием медицинской сестры из Тулы Надежды Жуковой
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии COVID-19
Здание Центрального банка РФ
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Президент России Владимир Путин
Путин призывает равняться на Сталина, Рузвельта и Черчилля
Знак процента на витрине
Банки объявили о планах снизить ставки по кредитам
Актер Иэн Холм
Умер исполнитель роли Бильбо Бэггинса во "Властелине колец" Иэн Холм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии
Интрузия сиенита (светло-серое) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры (темное). Королевские пингвины дают представление о масштабе
Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
НК ЮКОС
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Дождь в Москве
Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
Раковые клетки
Вакцина против одного из видов рака прошла первые клинические испытания
Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941
"Разведка все знала": что творилось в первые часы Великой Отечественной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния