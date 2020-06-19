В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал продление санкций Евросоюза против РФ "очередным раундом антироссийской мессы", отметив, что несмотря на существующие разногласия между Вашингтоном и странами Европейского союза, евроатлантическая солидарность продолжает работать, когда речь идет о санкционной политике в отношении России.

Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель сказал на пресс-конференции, что главы государств Евросоюза заслушали в ходе видеосаммита информацию от лидеров Германии и Франции по имплементации минских соглашений, и теперь ЕС может перейти к пролонгации экономических санкций против РФ. Сейчас санкции действуют до 31 июля, их продлевают на полгода.

Обсуждение на саммите ситуации с минскими соглашениями обычно предшествует политическому решению лидеров о пролонгации санкций. Затем Совет ЕС официально закрепляет такое решение.

"Налицо очередной раунд антироссийской мессы, Европейский союз регулярно принимает решения антироссийские санкционного толка. Это происходит начиная с 2014 года в связи с возвращением Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Никакой особой новости в данном случае нет", - сказал Новиков РИА Новости.

"Есть другое, есть то, что несмотря на известные противоречия, обострившиеся с приходом в Белый дом вашингтонский Трампа, тем не менее евроатлантическая солидарность в отношении России продолжает работать, она проявляется, несмотря на разногласия, которые есть между Вашингтоном и Европейским союзом … по поводу судьбы НАТО , есть там и экономические противоречия, но тем не менее, есть общие подходы, связанные с проведением санкционной политики в отношении нашей страны", - отметил Новиков.

По мнению парламентария, лучшим ответом на такого рода действия была бы дальнейшая "эффективная энергичная интеграция" Крыма в состав России. Новиков отметил, что Крым никогда не выпадал из общего культурного пространства, а что касается пространства экономического и экономических возможностей, нужно и дальше делать все, чтобы Россия была объединена "прочным общим каркасом экономических интересов, транспортной инфраструктурой, хозяйственными связями".

Он отметил, что если Россия сейчас, осуществляя поиск способов запуска экономического роста после пандемии коронавируса, сможет не ориентироваться на старую парадигму социально-экономического развития, а учитывать новые рубежи, новые подходы, то, соответственно, и экономический рост будет быстрее, и внешнюю политику на фоне экономических возможностей можно будет проводить "еще более эффективную, энергичную и убедительную".