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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200619/1573198899.html
Священник озвучил позицию РПЦ по процедуре ЭКО
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает преждевременным какой-либо пересмотр и смягчение общецерковной позиции по вопросу... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:48
религия и мировоззрение
александр баранов
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
федор лукьянов
общество
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Говорите прямо, что церковь теряет кучу денег. Люди заплатили за эко и родили. А могли бы эти деньги в церковь таскать и молиться. Конкуренция, блин...
15
РПЦ пусть сначала вопрос изучит полноценно, а уже потом будет эту ересь нести
13
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149089/94/1490899486_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_a56f1a6e14d4545cbbedfe48b21b1139.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр баранов, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, федор лукьянов, общество

Священник озвучил позицию РПЦ по процедуре ЭКО

16:48 19.06.2020
548
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница центра работает с оплодотворенными яйцеклетками в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в Москве.
Сотрудница центра работает с оплодотворенными яйцеклетками в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает преждевременным какой-либо пересмотр и смягчение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), заявил в пятницу РИА Новости ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов.
Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) в интервью "Независимой газете" заявил, что отношение Церкви к технологии ЭКО сейчас "серьезно обсуждается" внутри самой РПЦ и "даже готовятся какие-то новые тексты по этому вопросу". При этом епископ не исключил какой-то корректировки общецерковной позиции, поскольку сейчас появилась возможность не уничтожать так называемые лишние эмбрионы.
"Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает, что преждевременно пересматривать общецерковную позицию по вопросу экстракорпорального оплодотворения", - заявил РИА Новости Лукьянов, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания епископа Саввы.
По его словам, это вопрос не только нравственно-этический, но и вопрос репутации Церкви.
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"Церковь не может благословлять процедуру, после которой, по данным официальной статистики Союза педиатров России, до 70% детей рождаются с теми или иными отклонениями в развитии. До сих пор остро стоит вопрос о способности детей, рожденных с помощью ЭКО, воспроизводить полноценное потомство", - отметил представитель патриаршей комиссии.
Более того, добавил он, при использовании в протоколе ЭКО единственной яйцеклетки (при так называемой процедуре ЭКО в "естественном цикле") гибель наступает в 93% случаев, что "практически равноценно смертному приговору зачатому ребенку". В связи с этим, по словам Лукьянова, ЭКО в "естественном цикле" используется редко и при неудачном протоколе заменяется на обычное ЭКО с селекцией, то есть, отбором жизнеспособных эмбрионов с последующей их криоконсервацией, а также отсевом нежизнеспособных эмбрионов.
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"Если позиция Церкви по ЭКО будет смягчена, это даст старт более широкому распространению суррогатного материнства, которое основано на технологиях ЭКО. Это, в свою очередь, даст повод противникам Церкви обвинить ее в содействии этой практике, запрещенной во многих странах", - считает представитель патриаршей комиссии.
Священник также обратил внимание на то, что ЭКО и суррогатное материнство признаются нравственно неприемлемым не только Церковью. Как напомнил Лукьянов, выступивший на III Гиппократовском форуме в Москве почетный председатель исполкома Союза педиатров России Александр Баранов осудил данные технологии, заявив, что ЭКО представляет опасность для женщины и ребенка.
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15 декабря 2019, 14:08Религия и мировоззрение
Священник-психолог: Церковь - это не фабрика по производству детей
16001016
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Религия и мировоззрениеАлександр БарановНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваФедор ЛукьяновОбщество
Популярные комментарии
Говорите прямо, что церковь теряет кучу денег. Люди заплатили за эко и родили. А могли бы эти деньги в церковь таскать и молиться. Конкуренция, блин...
19 июня, 18:05
ЕВЕкатерина В
1300002
РПЦ пусть сначала вопрос изучит полноценно, а уже потом будет эту ересь нести
19 июня, 18:01
ЕВЕкатерина В
1200001
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