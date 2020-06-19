Священник озвучил позицию РПЦ по процедуре ЭКО

Сотрудница центра работает с оплодотворенными яйцеклетками в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в Москве.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает преждевременным какой-либо пересмотр и смягчение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), заявил в пятницу РИА Новости ответственный секретарь комиссии священник Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает преждевременным какой-либо пересмотр и смягчение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), заявил в пятницу РИА Новости ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) в интервью "Независимой газете" заявил, что отношение Церкви к технологии ЭКО сейчас "серьезно обсуждается" внутри самой РПЦ и "даже готовятся какие-то новые тексты по этому вопросу". При этом епископ не исключил какой-то корректировки общецерковной позиции, поскольку сейчас появилась возможность не уничтожать так называемые лишние эмбрионы.

"Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает, что преждевременно пересматривать общецерковную позицию по вопросу экстракорпорального оплодотворения", - заявил РИА Новости Лукьянов, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания епископа Саввы.

По его словам, это вопрос не только нравственно-этический, но и вопрос репутации Церкви.

"Церковь не может благословлять процедуру, после которой, по данным официальной статистики Союза педиатров России, до 70% детей рождаются с теми или иными отклонениями в развитии. До сих пор остро стоит вопрос о способности детей, рожденных с помощью ЭКО, воспроизводить полноценное потомство", - отметил представитель патриаршей комиссии.

Более того, добавил он, при использовании в протоколе ЭКО единственной яйцеклетки (при так называемой процедуре ЭКО в "естественном цикле") гибель наступает в 93% случаев, что "практически равноценно смертному приговору зачатому ребенку". В связи с этим, по словам Лукьянова, ЭКО в "естественном цикле" используется редко и при неудачном протоколе заменяется на обычное ЭКО с селекцией, то есть, отбором жизнеспособных эмбрионов с последующей их криоконсервацией, а также отсевом нежизнеспособных эмбрионов.

"Если позиция Церкви по ЭКО будет смягчена, это даст старт более широкому распространению суррогатного материнства, которое основано на технологиях ЭКО. Это, в свою очередь, даст повод противникам Церкви обвинить ее в содействии этой практике, запрещенной во многих странах", - считает представитель патриаршей комиссии.