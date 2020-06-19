Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как вы знаете, я с большим удовольствием принял Ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит. Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву, что было детально обсуждено и согласовано между нашими аппаратами", - сказал Пашинян в письме, адресованном российскому президенту Владимиру Путину.