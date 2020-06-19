Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве

ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как вы знаете, я с большим удовольствием принял Ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит. Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву, что было детально обсуждено и согласовано между нашими аппаратами", - сказал Пашинян в письме, адресованном российскому президенту Владимиру Путину.
Премьер отметил, что для него было бы большой честью присутствовать на юбилейном параде. "Уверен, что миллионы наших граждан будут следить за этим торжественным событием, мысленно уходя в далекий 1945 год, когда наши деды гордым шагом прошагали по Красной Площади. Победа в Великой Отечественной войне является нашим общим достоянием. Память об этом объединяет наши народы и создает незыблемый фундамент для дружбы будущих поколений", - отмечается в письме, текст которого размещен на сайте армянского правительства.
Он выразил надежду на скорую встречу, "которая позволит обсудить вопросы повестки дня союзнических отношений между нашими странами".
"Примите, Владимир Владимирович, мои наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов в Вашей деятельности", - говорится в письме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.