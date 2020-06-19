Источник сообщил об атаке курдов позиций протурецких боевиков в Африне

Жизнь курдских беженцев в Африне, Сирия. Архивное фото

Жизнь курдских беженцев в Африне, Сирия

БЕЙРУТ, 19 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отряд курдского вооруженного формирования атаковал в районе Отряд курдского вооруженного формирования атаковал в районе Африн на севере сирийской провинции Алеппо опорный пункт протурецкой группировки "Фейлак аш-Шам", по предварительным данным, убито восемь боевиков, десятки ранены, сообщил РИА Новости источник в "курдских силах освобождения Африна".

"Боевая операция Сил освобождения Африна была успешно реализована против боевиков "Фейлак аш-Шама" в поселении Басуфан района Африн. Подтверждена на данный момент ликвидация восьми боевиков, десятки ранены", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, операция была проведена в качестве ответных действий на регулярные обстрелы турецких сил и сотрудничающих с ними бандформирований районов подконтрольных сирийской армии на севере провинции Алеппо.

"Операция была тщательно спланирована. Бойцы подошли максимально близко к опорному пункту "Фейлак аш-Шам", после зачистки которого была организована засада для прибывших на подкрепление боевиков, которые в ходе столкновений были также разбиты", - добавил собеседник агентства.

Ранее сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что турецкие силы и союзные с ним бандформирования открыли минометный огонь по трем деревням на севере Алеппо близ Африна. В результате значительные повреждения были нанесены жилым домам и магазинам.

Генштаб ВС Турции 20 января 2018 года объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действовала " Свободная сирийская армия " (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе Африна под контроль турецкой армии и ССА.