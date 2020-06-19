https://ria.ru/20200619/1573198735.html
Источник сообщил об атаке курдов позиций протурецких боевиков в Африне
Отряд курдского вооруженного формирования атаковал в районе Африн на севере сирийской провинции Алеппо опорный пункт протурецкой группировки "Фейлак аш-Шам", по РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:42
2020-06-19T16:43
война в сирии
африн
война в сирии
свободная сирийская армия
сирия
алеппо
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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африн, война в сирии, свободная сирийская армия, сирия, алеппо, в мире
БЕЙРУТ, 19 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин.
Отряд курдского вооруженного формирования атаковал в районе Африн
на севере сирийской провинции Алеппо
опорный пункт протурецкой группировки "Фейлак аш-Шам", по предварительным данным, убито восемь боевиков, десятки ранены, сообщил РИА Новости источник в "курдских силах освобождения Африна".
"Боевая операция Сил освобождения Африна была успешно реализована против боевиков "Фейлак аш-Шама" в поселении Басуфан района Африн. Подтверждена на данный момент ликвидация восьми боевиков, десятки ранены", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, операция была проведена в качестве ответных действий на регулярные обстрелы турецких сил и сотрудничающих с ними бандформирований районов подконтрольных сирийской армии на севере провинции Алеппо.
"Операция была тщательно спланирована. Бойцы подошли максимально близко к опорному пункту "Фейлак аш-Шам", после зачистки которого была организована засада для прибывших на подкрепление боевиков, которые в ходе столкновений были также разбиты", - добавил собеседник агентства.
Ранее сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что турецкие силы и союзные с ним бандформирования открыли минометный огонь по трем деревням на севере Алеппо близ Африна. В результате значительные повреждения были нанесены жилым домам и магазинам.
Генштаб ВС Турции
20 января 2018 года объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действовала "Свободная сирийская армия
" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе Африна под контроль турецкой армии и ССА.
Присутствие на приграничной территории Сирии
турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск
неоднократно называл незаконным и призывал Анкару
вывести войска.