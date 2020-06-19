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Помпео на казахском языке пожелал Назарбаеву выздоровления
Глава Государственного департамента США Майк Помпео пожелал экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, у которого выявили коронавирус, скорейшего... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
майк помпео
коронавирусы
нурсултан назарбаев
воз
казахстан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, майк помпео, коронавирусы, нурсултан назарбаев, воз, казахстан, в мире

Помпео на казахском языке пожелал Назарбаеву выздоровления

14:38 19.06.2020 (обновлено: 16:42 19.06.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
АЛМА-АТА, 19 июн - РИА Новости. Глава Государственного департамента США Майк Помпео пожелал экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, у которого выявили коронавирус, скорейшего выздоровления.
"Я желаю первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву полного и быстрого выздоровления от COVID-19. Это сложные времена для наших стран. Все вместе, я уверен, мы одолеем эту болезнь. Поправляйтесь скорее", - написал он в Twitter на английском, завершив фразу пожеланием здоровья на казахском языке.
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В четверг пресс-служба 79-летнего Назарбаева сообщила, что его последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоКоронавирусыНурсултан НазарбаевВОЗКазахстанВ мире
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