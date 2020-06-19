Аксенов пригласил российских туристов в Крым

Ранее Аксенов сообщил, что с 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции населения и обязательной обсервации для граждан, приезжающих из других регионов страны. Кроме того, с 15 июня в республике открылись все кафе, рестораны и площадки для пикников, музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, фитнес-клубы, бассейны и поля для гольфа. Крымские отели и санатории начали принимать туристов, но только пока с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны ждут с 1 июля.