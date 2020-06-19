Аксенов пригласил российских туристов в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых на крымские курорты и извинился за введенный ранее обязательный режим обсервации для всех приезжающих в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Ранее Аксенов сообщил, что с 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции населения и обязательной обсервации для граждан, приезжающих из других регионов страны. Кроме того, с 15 июня в республике открылись все кафе, рестораны и площадки для пикников, музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, фитнес-клубы, бассейны и поля для гольфа. Крымские отели и санатории начали принимать туристов, но только пока с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны ждут с 1 июля.
"С 1 июля мы полностью открываем туристический сезон для жителей других субъектов Российской Федерации. С 15 июня уже можно бронировать все туры. Приглашаем всех в Республику Крым. Хочется всем россиянам, нашим согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты до этого. Это были необходимые меры. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
При этом, по его словам, режим обязательного помещения на две недели в обсерватор сохраняется для граждан, которые приезжают в Крым из-за границы.
Аксенов подчеркнул, что благодаря жестким превентивным мерам в республике удалось удержать ситуацию с распространением коронавируса под контролем.
"Мы видим, что по сравнению с другими субъектами Российской Федерации мы достаточно на хорошем фоне находимся", - подчеркнул Аксенов.
Всего в республике зарегистрировано 590 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших – 392 человека.