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Аксенов пригласил российских туристов в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых на крымские курорты и извинился за введенный ранее обязательный режим обсервации для всех... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:41
туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Аксенов пригласил российских туристов в Крым

16:41 19.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на пляже в Крыму
Люди отдыхают на пляже в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Люди отдыхают на пляже в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых на крымские курорты и извинился за введенный ранее обязательный режим обсервации для всех приезжающих в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Ранее Аксенов сообщил, что с 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции населения и обязательной обсервации для граждан, приезжающих из других регионов страны. Кроме того, с 15 июня в республике открылись все кафе, рестораны и площадки для пикников, музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, фитнес-клубы, бассейны и поля для гольфа. Крымские отели и санатории начали принимать туристов, но только пока с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны ждут с 1 июля.
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"С 1 июля мы полностью открываем туристический сезон для жителей других субъектов Российской Федерации. С 15 июня уже можно бронировать все туры. Приглашаем всех в Республику Крым. Хочется всем россиянам, нашим согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты до этого. Это были необходимые меры. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
При этом, по его словам, режим обязательного помещения на две недели в обсерватор сохраняется для граждан, которые приезжают в Крым из-за границы.
Аксенов подчеркнул, что благодаря жестким превентивным мерам в республике удалось удержать ситуацию с распространением коронавируса под контролем.
"Мы видим, что по сравнению с другими субъектами Российской Федерации мы достаточно на хорошем фоне находимся", - подчеркнул Аксенов.
Всего в республике зарегистрировано 590 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших – 392 человека.
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ТуризмСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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