Третий претендент на пост главы Белоруссии отказался от участия в выборах

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии, рок-музыкант Александр Таболич заявил, что прекращает свое участие в избирательной кампании.
Ранее от участия в политической кампании отказались депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич и зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель. Таким образом, Таболич стал третьим претендентом на пост президента, отказавшимся от участия в выборах еще на этапе сбора подписей, который завершается 19 июня.
"Я снимаю свою кандидатуру с избирательной гонки в пользу Беларуси и, возможно, поддержу кандидата, который будет иметь близкую мне и моим коллегам позицию по сохранению и защите независимости Беларуси, по сохранению традиций и национальных ценностей", - написал Таболич на своей странице в Facebook в пятницу.
Он также отметил, что его инициативной группе не удалось собрать 100 тысяч подписей, которые необходимы для его выдвижения кандидатом в президенты.
Выборы главы государства назначены в Белоруссии на 9 августа. В кампании теперь участвуют 12 человек, в том числе на шестой срок выдвигается действующий глава государства Александр Лукашенко.