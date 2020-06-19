Третий претендент на пост главы Белоруссии отказался от участия в выборах

"Я снимаю свою кандидатуру с избирательной гонки в пользу Беларуси и, возможно, поддержу кандидата, который будет иметь близкую мне и моим коллегам позицию по сохранению и защите независимости Беларуси, по сохранению традиций и национальных ценностей", - написал Таболич на своей странице в Facebook в пятницу.