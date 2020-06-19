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Третий претендент на пост главы Белоруссии отказался от участия в выборах
Претендент на пост президента Белоруссии, рок-музыкант Александр Таболич заявил, что прекращает свое участие в избирательной кампании. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:50
президентская кампания в белоруссии
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александр лукашенко
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353
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президентская кампания в белоруссии, наталья кисель, олег гайдукевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Третий претендент на пост главы Белоруссии отказался от участия в выборах

16:39 19.06.2020 (обновлено: 16:50 19.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии, рок-музыкант Александр Таболич заявил, что прекращает свое участие в избирательной кампании.
Ранее от участия в политической кампании отказались депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич и зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель. Таким образом, Таболич стал третьим претендентом на пост президента, отказавшимся от участия в выборах еще на этапе сбора подписей, который завершается 19 июня.
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"Я снимаю свою кандидатуру с избирательной гонки в пользу Беларуси и, возможно, поддержу кандидата, который будет иметь близкую мне и моим коллегам позицию по сохранению и защите независимости Беларуси, по сохранению традиций и национальных ценностей", - написал Таболич на своей странице в Facebook в пятницу.

Он также отметил, что его инициативной группе не удалось собрать 100 тысяч подписей, которые необходимы для его выдвижения кандидатом в президенты.
Выборы главы государства назначены в Белоруссии на 9 августа. В кампании теперь участвуют 12 человек, в том числе на шестой срок выдвигается действующий глава государства Александр Лукашенко.
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Президентская кампания в БелоруссииНаталья КисельОлег ГайдукевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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