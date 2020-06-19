На Украине заявили о начале новой волны коронавируса

КИЕВ, 19 июн - РИА Новости. Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине , в двух областях из 24 больницы заполнены более, чем на 50%, заявил в пятницу премьер страны Денис Шмыгаль

Министр здравоохранения страны Максим Степанов в пятницу заявил, что за минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 на Украине выросло на рекордные 921, до 34984 человек.

"У нас уже две области, где наполнение больниц составляет более 50%... Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом", - заявил Шмыгаль в ходе внеочередного заседания правительства.

По его словам, единственным спасением в этой ситуации является соблюдение карантинных ограничений. Шмыгаль отметил, что негативная динамика заболеваемости в стране наблюдается именно из-за несоблюдения ограничительных мер. Он также призвал местные власти, а также правоохранителей следить за соблюдением карантина по всей стране.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что минздрав не исключает ужесточения карантина в некоторых областях страны. По данным Центра общественного здоровья, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине с 18 мая по 18 июня возрос на 80%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.