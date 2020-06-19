https://ria.ru/20200619/1573198179.html
На Украине заявили о начале новой волны коронавируса
Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине, в двух областях из 24 больницы заполнены более, чем на 50%, заявил в пятницу премьер страны Денис... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:38
2020-06-19T17:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, украина, в мире
КИЕВ, 19 июн - РИА Новости.
Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине
, в двух областях из 24 больницы заполнены более, чем на 50%, заявил в пятницу премьер страны Денис Шмыгаль
.
Министр здравоохранения страны Максим Степанов в пятницу заявил, что за минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 на Украине выросло на рекордные 921, до 34984 человек.
"У нас уже две области, где наполнение больниц составляет более 50%... Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом", - заявил Шмыгаль в ходе внеочередного заседания правительства.
По его словам, единственным спасением в этой ситуации является соблюдение карантинных ограничений. Шмыгаль отметил, что негативная динамика заболеваемости в стране наблюдается именно из-за несоблюдения ограничительных мер. Он также призвал местные власти, а также правоохранителей следить за соблюдением карантина по всей стране.
Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что минздрав не исключает ужесточения карантина в некоторых областях страны. По данным Центра общественного здоровья, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине с 18 мая по 18 июня возрос на 80%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.