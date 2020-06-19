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ДНР планирует 25 июня открыть КПП на въезд в республику
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что пропуск людей через КПП на линии... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:36
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ДНР планирует 25 июня открыть КПП на въезд в республику

16:36 19.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой Народной Республики над КПП "Еленовка" между Украиной и ДНР.
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что пропуск людей через КПП на линии соприкосновения в Донбассе, желающих въехать в республику с подконтрольной Киеву территории, может начаться с 25 июня "с учетом ряда условий".
Ранее власти ДНР из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 решили остановить движение транспорта через линию соприкосновения до особого распоряжения. Позже Киев в одностороннем порядке решил открыть КПП через линию соприкосновения. В ДНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией и призвали к открытию гуманитарных коридоров.
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"С четверга, 25 июня, планируется пропуск желающих въехать обратно на территорию республик с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в том числе с определением гуманитарных коридоров и категорий", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваКоронавирусыМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьВ мире
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