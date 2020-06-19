ДНР планирует 25 июня открыть КПП на въезд в республику

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что пропуск людей через КПП на линии соприкосновения в Донбассе, желающих въехать в республику с подконтрольной Киеву территории, может начаться с 25 июня "с учетом ряда условий".
Ранее власти ДНР из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 решили остановить движение транспорта через линию соприкосновения до особого распоряжения. Позже Киев в одностороннем порядке решил открыть КПП через линию соприкосновения. В ДНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией и призвали к открытию гуманитарных коридоров.
"С четверга, 25 июня, планируется пропуск желающих въехать обратно на территорию республик с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в том числе с определением гуманитарных коридоров и категорий", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.