ДНР планирует 25 июня открыть КПП на въезд в республику

Ранее власти ДНР из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 решили остановить движение транспорта через линию соприкосновения до особого распоряжения. Позже Киев в одностороннем порядке решил открыть КПП через линию соприкосновения. В ДНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией и призвали к открытию гуманитарных коридоров.