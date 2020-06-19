https://ria.ru/20200619/1573197967.html
Голикова рассказала об этапах снятия ограничений по COVID-19 в регионах
На первом этапе снятия ограничений, введенных в России в связи с угрозой распространения COVID-19, находятся 53 региона, еще девять перешли на второй этап,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:51
2020-06-19T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1400x0_80_0_0_c6157327f1892eedabd84731a56fa124.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова