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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573197967.html
Голикова рассказала об этапах снятия ограничений по COVID-19 в регионах
На первом этапе снятия ограничений, введенных в России в связи с угрозой распространения COVID-19, находятся 53 региона, еще девять перешли на второй этап,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова

Голикова рассказала об этапах снятия ограничений по COVID-19 в регионах

16:51 19.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На первом этапе снятия ограничений, введенных в России в связи с угрозой распространения COVID-19, находятся 53 региона, еще девять перешли на второй этап, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Есть три этапа ослабления ограничительных мероприятий. Если говорить об этих трех этапах, то сегодня 53 региона находятся на первом этапе, девять уже перешли на второй этап и шесть регионов готовы к переходу на первый этап", - сказала Голикова на встрече президента России Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
120002
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна Голикова
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