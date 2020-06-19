https://ria.ru/20200619/1573197932.html
Толстой ответил на призыв Венецианской комиссии по поправке к Конституции
Россия не отказалась от выполнения решений ЕСПЧ, однако межгосударственные структуры, в том числе и Европейский суд по правам человека, сами не являются... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:34
2020-06-19T22:32
петр толстой
андрей клишас
европа
в мире
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https://ria.ru/20200619/1573173784.html
https://ria.ru/20200423/1570486639.html
Vladidmir Kanygin
Нет бы забыть эти сообщества американских шестерок....и никогда больше под них не подстраиваться.
54
Jvthnf Jvthnf
Если мы дадим рекомендации к изменению конституции любой страны - интересно, сколько вою будет? Пора уже признать вопрос о вмешательстве
36
7
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр толстой, андрей клишас, европа, в мире
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия не отказалась от выполнения решений ЕСПЧ, однако межгосударственные структуры, в том числе и Европейский суд по правам человека, сами не являются непогрешимыми, заявил вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой.
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала удалить из текста поправки к Конституции дополнение к статье 79 о международных отношениях или изменить формулировку.
"До сих пор там (в ЕСПЧ. — Прим.ред.) не разрешен острый вопрос, связанный со скрытым и явным влиянием крупных западных правозащитных НПО, что было отражено в соответствующем докладе Страсбургского "Европейского центра закона и правосудия", который прямо указал на связь значительного числа судей ЕСПЧ со структурами Джорджа Сороса", — написал Толстой в фейсбуке.
Все это, по мнению политика, сказывается на качестве, беспристрастности и справедливости выносимых судом постановлений.
Толстой добавил, что Россия не отказалась от выполнения решений ЕСПЧ, но недопустимо использовать международные суды для политического давления.
Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас заявил РИА Новости, что в России приняли к сведению позицию Венецианской комиссии Совета Европы, но не будут вносить изменения в поправки к Конституции.