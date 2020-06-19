Толстой ответил на призыв Венецианской комиссии по поправке к Конституции

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия не отказалась от выполнения решений ЕСПЧ, однако межгосударственные структуры, в том числе и Европейский суд по правам человека, сами не являются непогрешимыми, заявил вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала удалить из текста поправки к Конституции дополнение к статье 79 о международных отношениях или изменить формулировку.

"До сих пор там (в ЕСПЧ. — Прим.ред.) не разрешен острый вопрос, связанный со скрытым и явным влиянием крупных западных правозащитных НПО, что было отражено в соответствующем докладе Страсбургского "Европейского центра закона и правосудия", который прямо указал на связь значительного числа судей ЕСПЧ со структурами Джорджа Сороса", — написал Толстой в фейсбуке.

Все это, по мнению политика, сказывается на качестве, беспристрастности и справедливости выносимых судом постановлений.

Толстой добавил, что Россия не отказалась от выполнения решений ЕСПЧ, но недопустимо использовать международные суды для политического давления.