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Толстой ответил на призыв Венецианской комиссии по поправке к Конституции
Россия не отказалась от выполнения решений ЕСПЧ, однако межгосударственные структуры, в том числе и Европейский суд по правам человека, сами не являются... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:32
петр толстой
андрей клишас
европа
в мире
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https://ria.ru/20200619/1573173784.html
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Нет бы забыть эти сообщества американских шестерок....и никогда больше под них не подстраиваться.
54
Если мы дадим рекомендации к изменению конституции любой страны - интересно, сколько вою будет? Пора уже признать вопрос о вмешательстве
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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петр толстой, андрей клишас, европа, в мире

Толстой ответил на призыв Венецианской комиссии по поправке к Конституции

16:34 19.06.2020 (обновлено: 22:32 19.06.2020)
10849
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия не отказалась от выполнения решений ЕСПЧ, однако межгосударственные структуры, в том числе и Европейский суд по правам человека, сами не являются непогрешимыми, заявил вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой.
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала удалить из текста поправки к Конституции дополнение к статье 79 о международных отношениях или изменить формулировку.
Андрей Клишас
Вчера, 11:26Голосование по поправкам в Конституцию
Клишас прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
"До сих пор там (в ЕСПЧ. — Прим.ред.) не разрешен острый вопрос, связанный со скрытым и явным влиянием крупных западных правозащитных НПО, что было отражено в соответствующем докладе Страсбургского "Европейского центра закона и правосудия", который прямо указал на связь значительного числа судей ЕСПЧ со структурами Джорджа Сороса", — написал Толстой в фейсбуке.
Все это, по мнению политика, сказывается на качестве, беспристрастности и справедливости выносимых судом постановлений.
Конституция Российской Федерации
23 апреля, 20:14
Эксперты обсудили подготовку общества к поправкам в Конституцию
Толстой добавил, что Россия не отказалась от выполнения решений ЕСПЧ, но недопустимо использовать международные суды для политического давления.
Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас заявил РИА Новости, что в России приняли к сведению позицию Венецианской комиссии Совета Европы, но не будут вносить изменения в поправки к Конституции.
188331323
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Петр ТолстойАндрей КлишасЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Нет бы забыть эти сообщества американских шестерок....и никогда больше под них не подстраиваться.
19 июня, 16:49
Vladidmir Kanygin
5100003
Если мы дадим рекомендации к изменению конституции любой страны - интересно, сколько вою будет? Пора уже признать вопрос о вмешательстве
19 июня, 16:59
Jvthnf Jvthnf
3220002
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