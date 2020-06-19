Дети, изъятые из многодетной семьи в Оренбуржье, вернулись домой

УФА, 19 июн - РИА Новости. Четверо детей, изъятые из многодетной семьи в поселке в Оренбургской области, вернулись домой, семья временно переехала жить к бабушке, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Сегодня все дети вернулись в семью. Они пока будут жить у бабушки в Орске, а в доме проведут ремонт. Родители согласились на взаимодействие с социальными службами, обещали записать детей в школу и детский сад", - рассказали РИА Новости в правительстве Оренбургской области.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четырех маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.
К истории подключилась уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства. Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района, которые в свою очередь подали иск об ограничении прав родителей изъятых детей.
Позже областная комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы Домбаровского района об изъятии детей. Руководитель муниципалитета уволился по собственному желанию. Также власти рекомендовали органам опеки отозвать иск против матери детей.