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Дети, изъятые из многодетной семьи в Оренбуржье, вернулись домой
Четверо детей, изъятые из многодетной семьи в поселке в Оренбургской области, вернулись домой, семья временно переехала жить к бабушке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:31
денис паслер
анна кузнецова
оренбургская область
домбаровский район
орск
общество
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оренбургская область
домбаровский район
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РИА Новости
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РИА Новости
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денис паслер, анна кузнецова, оренбургская область, домбаровский район, орск, общество

Дети, изъятые из многодетной семьи в Оренбуржье, вернулись домой

16:31 19.06.2020
12895
© Страница Николая Саморока на YoutubeИзъятие детей у Алены и Николая в поселке Тюльпанном Оренбургской области. Стоп-кадр видео
Изъятие детей у Алены и Николая в поселке Тюльпанном Оренбургской области. Стоп-кадр видео
© Страница Николая Саморока на Youtube
Изъятие детей у Алены и Николая в поселке Тюльпанном Оренбургской области. Стоп-кадр видео. Архивное фото
УФА, 19 июн - РИА Новости. Четверо детей, изъятые из многодетной семьи в поселке в Оренбургской области, вернулись домой, семья временно переехала жить к бабушке, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Сегодня все дети вернулись в семью. Они пока будут жить у бабушки в Орске, а в доме проведут ремонт. Родители согласились на взаимодействие с социальными службами, обещали записать детей в школу и детский сад", - рассказали РИА Новости в правительстве Оренбургской области.
Школьные рюкзаки
10 июня, 18:14
Изъятых из семьи в Оренбуржье детей устроят в школу и детский сад
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четырех маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.
К истории подключилась уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства. Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района, которые в свою очередь подали иск об ограничении прав родителей изъятых детей.
Позже областная комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы Домбаровского района об изъятии детей. Руководитель муниципалитета уволился по собственному желанию. Также власти рекомендовали органам опеки отозвать иск против матери детей.
Валерий Швиндт
8 июня, 11:17
Глава района в Оренбуржье, где из семьи изъяли четырех детей, уволился
5120001
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Денис ПаслерАнна КузнецоваОренбургская областьДомбаровский районОрскОбщество
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