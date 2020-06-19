https://ria.ru/20200619/1573197368.html
Центробанк не исключил дефляцию в августе-сентябре
ЦБ РФ не исключает дефляцию в августе-сентябре, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:29
2020-06-19T16:29
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200619/1573194527.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика