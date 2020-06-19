Центробанк не исключил дефляцию в августе-сентябре

"Вполне возможно, эта традиционность сезонной дефляции связана прежде всего с ценами на плодоовощную продукцию. Такое возможно, но ни каждый год это бывает, тем более у нас сейчас большая равномерность производства плодоовощной продукции в связи с тем, что развивается тепличное производство и может быть меньше перепадов цен на плодоовощную продукцию, но такое возможно в летние месяцы или в начале осени", - сказала она, отвечая на вопрос, ожидает ли регулятор дефляцию в августе и сентябре.