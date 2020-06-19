Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573197368.html
Центробанк не исключил дефляцию в августе-сентябре
ЦБ РФ не исключает дефляцию в августе-сентябре, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:29
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_0:60:2661:1557_1400x0_80_0_0_7668f5bdfc80267aba69f37f7b0e5e4d.jpg
https://ria.ru/20200619/1573194527.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_0:60:2661:1557_1400x0_80_0_0_7668f5bdfc80267aba69f37f7b0e5e4d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_201:0:2558:1768_1400x0_80_0_0_3d4d32a271876ae468f6e00baa023208.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_496:0:2264:1768_1400x0_80_0_0_1d7f7ff6d578e152885401ae4e49af92.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк не исключил дефляцию в августе-сентябре

16:29 19.06.2020
1790
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ЦБ РФ не исключает дефляцию в августе-сентябре, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Вполне возможно, эта традиционность сезонной дефляции связана прежде всего с ценами на плодоовощную продукцию. Такое возможно, но ни каждый год это бывает, тем более у нас сейчас большая равномерность производства плодоовощной продукции в связи с тем, что развивается тепличное производство и может быть меньше перепадов цен на плодоовощную продукцию, но такое возможно в летние месяцы или в начале осени", - сказала она, отвечая на вопрос, ожидает ли регулятор дефляцию в августе и сентябре.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Вчера, 15:53
Набиуллина рассказала, когда ВВП вернется к уровню 2019 года
8311413
Обсудить 0
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Нефтяной станок-качалка
Мировые цены на нефть замедлили рост
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина объяснила резкое снижение ключевой ставки
Банкоматы Сбербанка в супермаркете
В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы
Мужчина заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
В Крыму нашли большие запасы пресных вод
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о подарках от внуков
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии COVID-19
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Меркель призвали отказаться от "Северного потока — 2"
Американский нефтяник
Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи
Нефтяная качалка
Цены на нефть растут после заседания мониторингового комитета ОПЕК+
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Здание Центрального банка России в Москве
Центробанк сохранил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина: Минфин без проблем выполнит увеличенную программу госзаймов
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал комфортную для России цену на нефть
Медицинский работник
На Украине заявили о начале новой волны коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния