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Предприниматель из Магнитогорска рассказал о работе в условиях пандемии
Производителю обуви из Магнитогорска Владимиру Волошку с приходом коронавируса и самоизоляции пришлось, как говорит он сам, применить экстренное торможение:... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:32
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РИА Новости
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353
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полет нормальный. истории предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магнитогорск, экономика

Предприниматель из Магнитогорска рассказал о работе в условиях пандемии

16:26 19.06.2020 (обновлено: 16:32 19.06.2020)
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© Фото из личного архива Владимира ВолошкаГенеральный директор Магнитогорской обувной фабрики Владимир Волошок
Генеральный директор Магнитогорской обувной фабрики Владимир Волошок
© Фото из личного архива Владимира Волошка
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Производителю обуви из Магнитогорска Владимиру Волошку с приходом коронавируса и самоизоляции пришлось, как говорит он сам, применить экстренное торможение: магазины закрылись, производство остановилось, 250 работников пришлось отправить по домам. Однако предприниматель нашел оригинальный способ поддержать и производство, и сотрудников.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" бизнесмен рассказал о звонках покупателей, неожиданных проблемах и о том, как производство обуви пришлось перепрофилировать в производство масок, чтобы сохранить бизнесу жизнь.
© Фото : Страница Магнитогорской обувной фабрики в FacebookПроизводство на Магнитогорской обувной фабрике
Производство на Магнитогорской обувной фабрике
© Фото : Страница Магнитогорской обувной фабрики в Facebook
Производство на Магнитогорской обувной фабрике

Экстренное торможение

Владимир с гордостью рассказывает о товаре, который производят магнитогорские фабрики, - это детская обувь (ее предприниматель называет никак иначе, как правильной), молодежные модели и обувь для морозов. Однако коронавирусу оказалось все равно, во что обуты клиенты Владимира.
"Это был сорванный стоп-кран и экстренное торможение при той скорости, с которой гнал бизнес. Потому что самый сезон, подготовка производства обуви на весну и лето", - рассказывает он.
Ситуация усложнилась тем, что бизнесмену не удалось договориться с банками о пересчете процентов по кредитам. За кредитом на выплату зарплат он тоже обращался, но и после его получения сотрудникам пришлось столкнуться с заметным сокращением дохода. По словам Волошка, в основном на производстве работают женщины, у многих из них есть дети и свои кредитные обязательства.
"Спасибо государству, что с 30% до 15% снизили страховые взносы. А больше нет ничего, потому что остановились поставщики - с перебоями работают по материалам, остановились магазины, большинство расположено в торговых центрах", - рассказывает обувщик.
Фабрики получали звонки от потребителей, магнитогорскую обувь можно купить в интернете, но большинство людей все же хотели сначала примерить. Онлайн в этом случае выходом не стал.
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Владимир нашел выход: перенастроил оборудование обувных фабрик на производство масок и медицинской одежды. Доход это дало небольшой, но нужно было зарабатывать деньги, чтобы поддерживать сотрудников, платить за энергию и охрану.
Вдобавок, именно в этот момент у фабрик возникли проблемы с таможней. Производство готовилось получить материалы из Франции, но таможня наложила на поставленную кожу обеспечительный платеж. Как говорит Владимир, по ее мнению, товар стоил слишком дешево. Фабрики показали договоры и счета оплаты, в итоге заплатили больше, чем планировали, а потом вопрос с возвратом денег затянулся.
© Фото : Страница Магнитогорской обувной фабрики в FacebookПроизводство на Магнитогорской обувной фабрике
Производство на Магнитогорской обувной фабрике
© Фото : Страница Магнитогорской обувной фабрики в Facebook
Производство на Магнитогорской обувной фабрике
Так или иначе, даже при всех сложностях, фабрики не могли бы закрыться одним днем, говорит Владимир. Свернуть оборудование, склады, закрыть все здания было бы просто невозможно.
Волошок надеется, что кризис, вызванный пандемией, заставит власти задуматься о том, как помочь собственному отечественному производству развиваться более эффективно.
"Остановились сегодня все, все подтянулись к стартовой линии. Сегодня ситуация для всего мира одинаковая… Тот, кто будет вкладываться в развитие собственного производства, тот и будет на коне", - уверен он.
Владимир надеется, что все производство на его фабриках быстро вернется в прежнее русло, когда ситуация придет в норму - спрос на обувь никуда не денется, особенно на детскую. "Босиком никто не ходит", - улыбается он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Владелица текстильного производства и онлайн-магазина Мяташоп Мария Ефименко
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Распространение нового коронавирусаПолет нормальный. Истории предпринимателейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МагнитогорскЭкономика
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