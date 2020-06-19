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В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч
Саудовская Аравия продолжает бить рекорды по приросту заболевшими коронавирусом, за последние сутки в стране выявлено более 4,3 тысячи новых случаев... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:26
2020-06-19T16:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
саудовская аравия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, саудовская аравия, в мире
ДОХА, 19 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия
продолжает бить рекорды по приросту заболевшими коронавирусом
, за последние сутки в стране выявлено более 4,3 тысячи новых случаев заболевания, общее число инфицированных с начала пандемии превысило 150 тысяч, сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения королевства Мухаммед Абдель Али.
"За последние сутки коронавирус выявлен у более чем 4,3 тысячи человек, общее число заболевших с начала пандемии составило 150 292. Выздоровели более 95,7 тысячи человек, умерли 1 184. Распространение вируса связано с нежеланием носить маски и соблюдать дистанцию", - отметил Абдель Али. Его слова привел телеканал "Аль-Хадас".
Он предупредил, что возвращение к обычной жизни не означает прекращения пандемии, вирус продолжает распространяться, а лечения для него не найдено.
Несмотря на непрерывное увеличение числа заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии, министр туризма королевства Ахмед аль-Хатыб сообщил телеканалу "Аль-Арабия", что власти готовы возобновить внутренний туризм в королевстве с конца месяца Шавваль мусульманского календаря (21 июня - ред.), если получат на это разрешение министерства здравоохранения, поскольку более 80% саудовцев выразили желание провести это лето у себя на родине в отличие от предыдущих годов, когда они летом, в основном, выезжали на отдых за границу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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