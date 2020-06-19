Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
Ранее в области в связи с распространением коронавируса было ограничено время торговли спиртными напитками - до 19 часов вечера, тогда как раньше местные жители могли купить алкоголь до 23.00.
"Новая редакция указа главы региона о режиме повышенной готовности опубликована на портале правовой информации. Указ, в частности, предполагает… снятие ограничений по времени продажи алкогольной продукции", - говорится в сообщении штаба.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтвержден 10 501 случай заболевания. Всего врачи вылечили 5060 свердловчан, 64 человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.