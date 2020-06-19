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Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:26
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здоровье - общество
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свердловская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя

16:26 19.06.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
Ранее в области в связи с распространением коронавируса было ограничено время торговли спиртными напитками - до 19 часов вечера, тогда как раньше местные жители могли купить алкоголь до 23.00.
"Новая редакция указа главы региона о режиме повышенной готовности опубликована на портале правовой информации. Указ, в частности, предполагает… снятие ограничений по времени продажи алкогольной продукции", - говорится в сообщении штаба.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтвержден 10 501 случай заболевания. Всего врачи вылечили 5060 свердловчан, 64 человека скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
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