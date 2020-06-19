Глава МИД Эстонии раскритиковал тезисы статьи Путина

По мнению Рейнсалу, Россия "продолжает представлять ложный исторический нарратив", говоря, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей и это соответствовало международному и внутригосударственному праву того времени.

В статье российский лидер не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Путин, в частности, отмечает, что заявления, будто пакт Молотова-Риббентропа положил начало войне, несправедливы, все ведущие страны в некоторой степени виноваты. Путин также призвал все страны открыть доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде. По его словам, документов, подтверждающих, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии, нет. Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.