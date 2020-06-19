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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573197066.html
Глава МИД Эстонии раскритиковал тезисы статьи Путина
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу убежден, что высказывания президента РФ Владимира Путина о вхождении Балтийских стран в состав СССР, которые... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:03
75 лет великой победы
россия
урмас рейнсалу
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
эстония
ссср
в мире
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Мало ли в чем он убежден. Есть факты, задокументированные.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, урмас рейнсалу, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, эстония, ссср, в мире

Глава МИД Эстонии раскритиковал тезисы статьи Путина

16:26 19.06.2020 (обновлено: 18:03 19.06.2020)
2354
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу убежден, что высказывания президента РФ Владимира Путина о вхождении Балтийских стран в состав СССР, которые опубликованы в его статье о Второй мировой войне, не соответствуют действительности.
Президент Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. Статья носит название "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", в четверг она была опубликована на английском языке, а в пятницу вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском. В статье, в частности, говорится о том, что присоединение Балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих государств.
По мнению Рейнсалу, Россия "продолжает представлять ложный исторический нарратив", говоря, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей и это соответствовало международному и внутригосударственному праву того времени.
"Эти утверждения ложные от начала и до конца, и я их осуждаю", - написал глава МИД в Facebook.
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Вчера, 14:28
В Кремле объяснили выбор издания для статьи Путина
Отметив, что в своей статье Путин вспоминает Нюрнбергский процесс и его значение, Рейнсалу призвал к проведению международного судебного заседания, чтобы дать правовую оценку "преступлениям против человечества, совершенным во время режима, поддерживавшего коммунистическую антигуманистическую идеологию Советского Союза".
В статье российский лидер не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Путин, в частности, отмечает, что заявления, будто пакт Молотова-Риббентропа положил начало войне, несправедливы, все ведущие страны в некоторой степени виноваты. Путин также призвал все страны открыть доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде. По его словам, документов, подтверждающих, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии, нет. Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Посольство РФ в Таллине
18 июня, 17:23
МИД Эстонии вызвал российского посла из-за пакта Молотова-Риббентропа
Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
В МИД РФ подчеркивают, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени - между Совестским Союзам и этими странами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФСБ России Александром Бортниковым
Вчера, 15:1475 лет Великой Победы
Израильский историк оценил статью Путина о Второй мировой войне
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75 лет Великой ПобедыРоссияУрмас РейнсалуВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинЭстонияСССРВ мире
Популярные комментарии
Мало ли в чем он убежден. Есть факты, задокументированные.
19 июня, 16:33
ИИгорь
2700000
Тоже мне, критик нашёлся.
19 июня, 16:29
А Андрей Мартынов
2100000
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