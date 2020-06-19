В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

Почему Сбербанк решил ввести комиссию на переводы через банкоматы? Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы и с начала лета ввел комиссию в 1% за данную услугу. В эфире радио Sputnik решение кредитной организации прокомментировал независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.