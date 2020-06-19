В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения.
Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис. Для них сохраняется лимит в 50 тысяч рублей в месяц, объяснили в пресс-службе.
"Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90 процентов клиентов Сбербанка", — отметили в пресс-службе.
Для остальных пользователей банк предоставил возможность подписки, позволяющей увеличить лимит операций по фиксированному тарифу.
Ранее Сбербанк объявил о введении комиссии в один процент (но не более тысячи рублей) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания.
Вчера, 13:03Сказано в эфиреПочему Сбербанк решил ввести комиссию на переводы через банкоматы?Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы и с начала лета ввел комиссию в 1% за данную услугу. В эфире радио Sputnik решение кредитной организации прокомментировал независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.