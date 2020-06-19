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В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы
Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-20T04:20
сбербанк россии
новости компаний - экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сбербанк россии, новости компаний - экономика, экономика

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

16:21 19.06.2020 (обновлено: 04:20 20.06.2020)
72563
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкоматы Сбербанка в супермаркете
Банкоматы Сбербанка в супермаркете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкоматы Сбербанка в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения.
Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис. Для них сохраняется лимит в 50 тысяч рублей в месяц, объяснили в пресс-службе.
"Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90 процентов клиентов Сбербанка", — отметили в пресс-службе.
Для остальных пользователей банк предоставил возможность подписки, позволяющей увеличить лимит операций по фиксированному тарифу.
Ранее Сбербанк объявил о введении комиссии в один процент (но не более тысячи рублей) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания.
Женщина возле банкоматов на улице Москвы
Вчера, 13:03Сказано в эфире
Почему Сбербанк решил ввести комиссию на переводы через банкоматы?Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы и с начала лета ввел комиссию в 1% за данную услугу. В эфире радио Sputnik решение кредитной организации прокомментировал независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.
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Сбербанк РоссииНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Популярные комментарии
Сделать деньги из воздуха грабя народ. Сколько вы соберёте денег с народа за год даже по 1%? Вот на столько кто-то из богачей обогатиться, а народ на эту сумму станет беднее
19 июня, 16:51
Чирков Сергей
240203213
Суть капиталистической системы, наживаться на всем до чего рученки достают
19 июня, 16:26
MSMaksim S
21320726
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