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Путин: экономика доказала способность адаптироваться в сложных условиях
Все ключевые звенья экономики и инфраструктура за время пандемии коронавируса доказали свою способность быстро адаптироваться и бесперебойно работать в сложных... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:17
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика

Путин: экономика доказала способность адаптироваться в сложных условиях

16:17 19.06.2020
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© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса
© РИА Новости
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Все ключевые звенья экономики и инфраструктура за время пандемии коронавируса доказали свою способность быстро адаптироваться и бесперебойно работать в сложных условиях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом наша экономика, все ее ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения: цифровая, телекоммуникационная, доказали, что способны быстро адаптироваться к серьезным рискам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях", - сказал Путин на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.
Путин отметил, что это касается и секторов, которые вносят прямой вклад в борьбу с коронавирусом.
"Несмотря на некоторые объективные сложности, технологические заминки в самом начале эпидемии, они все же проявили гибкость, ответственность, способность быстро перенастроиться и переоснастить производство. В сжатые сроки вышли на темпы, соответствующие экстраординарной ситуации", - сказал президент.
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Он поблагодарил всех сотрудников, инженеров, рабочих, управленцев, которые в этот период продолжали непрерывную работу, решали первоочередные задачи жизнеобеспечения, "четко и слаженно делая это, дали результат, столь необходимый гражданам, системе здравоохранения и всей стране".
"Так буквально за несколько недель удалось добиться кратного увеличения выпуска средств индивидуальной защиты. Ну в обычное время просто такого количества никогда никому не нужно было. А также наладить производство других критически важных товаров, техники, оборудования. Оперативно было налажено и форсированное производство необходимых лекарств. По некоторым наименованиям в апреле-мае рост был стократный", - сказал Путин.
Он добавил, что в рекордном темпе также были разработаны и поставлены в больницы новые препараты. Кроме того, с высоким риском, "зачастую на пределе своих возможностей работали в этот период производители продуктов питания, предметов первой необходимости", логистические и транспортные компании, торговые сети, отметил Путин.
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"В результате товары бесперебойно и круглосуточно подвозились в магазины, доставлялись покупателям на дом. При этом удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно. Оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам. И что важно, не за счет каких-то административных команд и понуканий, а на основе прозрачных, рыночных механизмов", - сказал глава государства.
Он также поблагодарил работников сельского хозяйства, которые обеспечивали бесперебойные поставки продовольствия и в сложных условиях эпидемии выполнили необходимый объем весенних полевых работ.
"В экстремальных условиях, когда самым ценным для всех нас было время, многие предприятия промышленности, сельского хозяйства, других секторов экономики скорректировали подходы к организации бизнеса,... во многом отсекли все громоздкое, неповоротливое и устаревшее, достаточно быстро перешли на новые решения, и в результате, повысили свою эффективность", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
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