Путина пригласили посетить без предупреждения любой магазин "Магнит"

«В любой вашей командировке приходите в «Магнит» без предупреждения». Путин получил неожиданное предложение во время совещания. И обещание, что ему там улыбнутся. pic.twitter.com/uJU9MSQ93a

Путин в пятницу провел по видеосвязи встречу с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19. В ходе встречи Винокуров рассказал президенту, как один из ведущих ритейлеров в России перестроил работу в период пандемии коронавируса. Он рассказал, что в ситуации пандемии "Магнит" улучшил и оптимизировал большое количество разных процессов.

"Владимир Владимирович, в любой вашей командировке, если будете проезжать "Магнит", пожалуйста, заходите, без предупреждения заходите, вы увидите подтверждение моим словам. Вы увидите полные полки, вы увидите адекватные цены, вы увидите довольных покупателей и улыбающихся продавцов, которые всем улыбаются и вам улыбнутся", - сказал Путину Винокуров.

Путин отметил, что продавцы действительно работали весь период пандемии - и женщины, и мужчины, причем в первое время даже без средств индивидуальной защиты. "Каждый день были на своем посту. Кроме слов благодарности, здесь нечего сказать", - заключил президент.