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Путина пригласили посетить без предупреждения любой магазин "Магнит"
Член совета директоров "Магнита" Александр Винокуров пригласил президента РФ Владимира Путина в любой командировке посетить без предупреждения любой магазин... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:16
александр семенов
магнит (компания-ритейлер)
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
александр семенов, магнит (компания-ритейлер), владимир путин, общество

Путина пригласили посетить без предупреждения любой магазин "Магнит"

16:15 19.06.2020 (обновлено: 16:16 19.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Член совета директоров "Магнита" Александр Винокуров пригласил президента РФ Владимира Путина в любой командировке посетить без предупреждения любой магазин "Магнит" и пообещал, что глава государства увидит там довольных покупателей и улыбающихся продавцов.
Путин в пятницу провел по видеосвязи встречу с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19. В ходе встречи Винокуров рассказал президенту, как один из ведущих ритейлеров в России перестроил работу в период пандемии коронавируса. Он рассказал, что в ситуации пандемии "Магнит" улучшил и оптимизировал большое количество разных процессов.
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"Владимир Владимирович, в любой вашей командировке, если будете проезжать "Магнит", пожалуйста, заходите, без предупреждения заходите, вы увидите подтверждение моим словам. Вы увидите полные полки, вы увидите адекватные цены, вы увидите довольных покупателей и улыбающихся продавцов, которые всем улыбаются и вам улыбнутся", - сказал Путину Винокуров.
"Спасибо, Александр Семенович, очень впечатляет то, что вы сказали", - ответил Путин.
Путин отметил, что продавцы действительно работали весь период пандемии - и женщины, и мужчины, причем в первое время даже без средств индивидуальной защиты. "Каждый день были на своем посту. Кроме слов благодарности, здесь нечего сказать", - заключил президент.
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