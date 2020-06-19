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Мясников рассказал, какая головная боль опасна
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях при головной боли следует обратиться за медицинской помощью. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:50
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников рассказал, какая головная боль опасна

16:14 19.06.2020 (обновлено: 19:50 19.06.2020)
7104
© Fotolia / Junial EnterprisesДевушка закрывает руками лицо
Девушка закрывает руками лицо
© Fotolia / Junial Enterprises
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях при головной боли следует обратиться за медицинской помощью.
"Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов", — сказал он в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".
Он пояснил, что насторожиться стоит, если после приступов появляются проблемы со зрением, может провисать носогубная складка, неметь конечности, а также если боли усиливаются при смене положения тела или при кашле. По словам медика, такая ситуация может указывать на повышенное внутричерепное давление в результате опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.
Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна.
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785135716
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