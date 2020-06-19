Мясников рассказал, какая головная боль опасна

Он пояснил, что насторожиться стоит, если после приступов появляются проблемы со зрением, может провисать носогубная складка, неметь конечности, а также если боли усиливаются при смене положения тела или при кашле. По словам медика, такая ситуация может указывать на повышенное внутричерепное давление в результате опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.