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Трех родственников погибшего в ДТП с Ефремовым признали потерпевшими
Вдова, сын и брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, признаны потерпевшими по делу, сообщил РИА Новости их представитель Александр... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:13
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Трех родственников погибшего в ДТП с Ефремовым признали потерпевшими

16:13 19.06.2020
1458
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вдова, сын и брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, признаны потерпевшими по делу, сообщил РИА Новости их представитель Александр Добровинский.
"Официально потерпевшими признаны трое: брат, вдова и сын", - сказал адвокат.
Он уточнил, что ранее неизвестные люди приезжали к вдове погибшего и пытались вручить ей деньги, поэтому семья решила все дальнейшие вопросы по уголовному делу решать через адвоката. "О компенсации речи нет, но извинения, если они будут, я передам", - отметил Добровинский.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
18 июня, 19:39
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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