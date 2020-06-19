https://ria.ru/20200619/1573196162.html
Трех родственников погибшего в ДТП с Ефремовым признали потерпевшими
Вдова, сын и брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, признаны потерпевшими по делу, сообщил РИА Новости их представитель Александр... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:13
2020-06-19T16:13
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662521_0:119:1276:837_1400x0_80_0_0_12e2c09a5c9f7024498033f128b1202f.jpg
https://ria.ru/20200618/1573150721.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662521_0:119:1276:837_1400x0_80_0_0_12e2c09a5c9f7024498033f128b1202f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662521_1:0:1276:956_1400x0_80_0_0_8a2777fad050ab0e5f2f19db8b958255.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662521_160:0:1116:956_1400x0_80_0_0_aa2d28b0331a205cc7a72a195332fae7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Вдова, сын и брат Сергея Захарова
, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым
, признаны потерпевшими по делу, сообщил РИА Новости их представитель Александр Добровинский
.
"Официально потерпевшими признаны трое: брат, вдова и сын", - сказал адвокат.
Он уточнил, что ранее неизвестные люди приезжали к вдове погибшего и пытались вручить ей деньги, поэтому семья решила все дальнейшие вопросы по уголовному делу решать через адвоката. "О компенсации речи нет, но извинения, если они будут, я передам", - отметил Добровинский.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.