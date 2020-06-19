https://ria.ru/20200619/1573196017.html
ЕС готов перейти к продлению экономических санкций против России
Главы государств Евросоюза заслушали в ходе видеосаммита в пятницу информацию от лидеров Германии и Франции по имплементации минских соглашений, и теперь ЕС... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:11
2020-06-19T16:11
россия
евросовет
шарль мишель
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573152931.html
Александр И
Разница между дурдомом и ЕС: в дурдоме всё же есть шанс на выздоровление :)
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miguel dios
Почему в княжествах средний класс получает как бы не 150 евро зарплаты.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/156231/56/1562315666_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_980863cb498949df4fb86ac90eef3d3c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, евросовет, шарль мишель, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Мария Князева.
Главы государств Евросоюза
заслушали в ходе видеосаммита в пятницу информацию от лидеров Германии и Франции по имплементации минских соглашений, и теперь ЕС может перейти к пролонгации экономических санкций против РФ, сказал глава Евросовета
Шарль Мишель на пресс-конференции после этого совещания.
"Лидеры были проинформированы по поводу имплементации минских соглашений, это означает, что теперь Совет может заняться пролонгацией санкций", - сказал он.
Обсуждение на саммите ситуации с минскими соглашениями обычно предшествует политическому решению лидеров о пролонгации санкций. Затем Совет ЕС официально закрепляет такое решение.
Сейчас санкции действуют до 31 июля, их продлевают на полгода.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.