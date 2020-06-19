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ЕС готов перейти к продлению экономических санкций против России
Главы государств Евросоюза заслушали в ходе видеосаммита в пятницу информацию от лидеров Германии и Франции по имплементации минских соглашений, и теперь ЕС... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:11
россия
евросовет
шарль мишель
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
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РИА Новости
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353
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60
россия, евросовет, шарль мишель, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире

ЕС готов перейти к продлению экономических санкций против России

16:11 19.06.2020
3469
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Мария Князева. Главы государств Евросоюза заслушали в ходе видеосаммита в пятницу информацию от лидеров Германии и Франции по имплементации минских соглашений, и теперь ЕС может перейти к пролонгации экономических санкций против РФ, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после этого совещания.
"Лидеры были проинформированы по поводу имплементации минских соглашений, это означает, что теперь Совет может заняться пролонгацией санкций", - сказал он.
Обсуждение на саммите ситуации с минскими соглашениями обычно предшествует политическому решению лидеров о пролонгации санкций. Затем Совет ЕС официально закрепляет такое решение.
Сейчас санкции действуют до 31 июля, их продлевают на полгода.
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18 июня, 20:43Сказано в эфире
"Удобная тема". Эксперт о продлении ЕС "крымских" санкцийСовет Европейского союза продлил на год санкции, введенные в связи с воссоединением Крыма с Россией. Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik объяснил, зачем европейцам нужны эти санкции.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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РоссияЕвросоветШарль МишельСанкции в отношении РоссииЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
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19 июня, 16:19
Александр И
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mdmiguel dios
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