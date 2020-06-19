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В Госдуму внесут законопроект об ответственности за разливы нефти
Законопроект, который обязывает компании иметь план ликвидации нефтеразливов и деньги на это, будет внесен в Госдуму в июне, заявила вице-премьер РФ Виктория... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:09
виктория абрамченко
новости - экология
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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виктория абрамченко, новости - экология, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф

В Госдуму внесут законопроект об ответственности за разливы нефти

16:09 19.06.2020
118
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Законопроект, который обязывает компании иметь план ликвидации нефтеразливов и деньги на это, будет внесен в Госдуму в июне, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Такой законопроект принят Госдумой в первом чтении, нами сейчас подготовлены поправки ко второму чтению. Они со всеми согласованы, и мы выносим их на рассмотрение правительства по законопроектной деятельности в понедельник, 22 июня, рассматриваем на заседании правительства в четверг, 25 июня, и вносим в Госдуму. В эту сессию мы обеспечим принятие таких поправок", - сказа Абрамченко в ходе онлайн-совещания с участием президента РФ Владимира Путина.
Как уточнила Абрамченко, закон будет касаться организаций, которые занимаются добычей и транспортировкой нефти, а также ее хранением.
Ранее в Минприроды уточняли, что в законе появятся новшества по сравнению с первым чтением. Предприятия должны будут проводить учения по ликвидации нефтеразливов и получить заключение МЧС об их эффективности. Также предусмотрена возможность создания общих денежных ресурсов для ликвидации аварий для небольших компаний. Законопроект должен стать аналогом уже принятого закона об ответственности нефтеразливов в морях.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Вчера, 15:00
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Виктория АбрамченкоНовости - ЭкологияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФ
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