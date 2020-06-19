В Госдуму внесут законопроект об ответственности за разливы нефти

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Законопроект, который обязывает компании иметь план ликвидации нефтеразливов и деньги на это, будет внесен в Госдуму в июне, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Такой законопроект принят Госдумой в первом чтении, нами сейчас подготовлены поправки ко второму чтению. Они со всеми согласованы, и мы выносим их на рассмотрение правительства по законопроектной деятельности в понедельник, 22 июня, рассматриваем на заседании правительства в четверг, 25 июня, и вносим в Госдуму. В эту сессию мы обеспечим принятие таких поправок", - сказа Абрамченко в ходе онлайн-совещания с участием президента РФ Владимира Путина.
Как уточнила Абрамченко, закон будет касаться организаций, которые занимаются добычей и транспортировкой нефти, а также ее хранением.
Ранее в Минприроды уточняли, что в законе появятся новшества по сравнению с первым чтением. Предприятия должны будут проводить учения по ликвидации нефтеразливов и получить заключение МЧС об их эффективности. Также предусмотрена возможность создания общих денежных ресурсов для ликвидации аварий для небольших компаний. Законопроект должен стать аналогом уже принятого закона об ответственности нефтеразливов в морях.