Музей Победы покажет уникальные кадры Парада 1945 года

Посетители сайта музея также смогут увидеть оцифрованные снимки и документы, фотографии личных вещей участников парада, кадры с репетиций исторического шествия, а также узнают о концерте в честь его участников, который состоялся 25 июня в Кремле.

"Цифровой проект дополнят видеозаписи интервью с ветеранами, ролики о боевой технике, прошедшей по Красной площади в 1945 году, и цветной документальный фильм о параде. Увидеть уникальные фотодокументы можно будет также в Музее Победы сразу после снятия режима ограничений. Выставку разместят у входа в Зал Славы", - уточнили в пресс-службе музея.