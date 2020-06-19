https://ria.ru/20200619/1573195768.html
Музей Победы покажет уникальные кадры Парада 1945 года
Музей Победы 24 июня проведет онлайн-выставку "Парад победителей", в рамках которой продемонстрирует уникальные кадры первого исторического парада на Красной... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:08
2020-06-19T16:34
75 лет великой победы
музей победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
москва
константин рокоссовский
ссср
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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музей победы, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, константин рокоссовский, ссср, общество
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Музей Победы
24 июня проведет онлайн-выставку "Парад победителей", в рамках которой продемонстрирует уникальные кадры первого исторического парада на Красной площади, сообщили в пятницу в пресс-службе музея.
"Музей Победы 24 июня разместит на сайте
новую онлайн-выставку "Парад победителей". Виртуальный проект посвящен историческому параду на Красной площади 24 июня 1945 года. В интернет-экспозиции впервые представят ранее никогда не публиковавшиеся фотодокументы из архивов министерства обороны и специально оцифрованные для этой выставки", - говорится в сообщении
Посетители сайта музея также смогут увидеть оцифрованные снимки и документы, фотографии личных вещей участников парада, кадры с репетиций исторического шествия, а также узнают о концерте в честь его участников, который состоялся 25 июня в Кремле.
"Цифровой проект дополнят видеозаписи интервью с ветеранами, ролики о боевой технике, прошедшей по Красной площади в 1945 году, и цветной документальный фильм о параде. Увидеть уникальные фотодокументы можно будет также в Музее Победы сразу после снятия режима ограничений. Выставку разместят у входа в Зал Славы", - уточнили в пресс-службе музея.
Парад Победы в Москве
на Красной площади 24 июня 1945 года - исторический парад в ознаменование победы СССР
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
Для участия в торжестве были сформированы и подготовлены сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, которые должны были возглавляться командующими фронтами. Для участников парада было пошито специальное парадное обмундирование. Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский
.
Парад длился 2 часа (122 минуты) под проливным дождем. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31116 сержантов и солдат.