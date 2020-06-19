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75 лет Великой Победы
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Музей Победы покажет уникальные кадры Парада 1945 года
Музей Победы 24 июня проведет онлайн-выставку "Парад победителей", в рамках которой продемонстрирует уникальные кадры первого исторического парада на Красной... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:34
75 лет великой победы
музей победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
москва
константин рокоссовский
ссср
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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музей победы, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, константин рокоссовский, ссср, общество

Музей Победы покажет уникальные кадры Парада 1945 года

16:08 19.06.2020 (обновлено: 16:34 19.06.2020)
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© РИА НовостиЦеремониальный марш сводных полков фронтов на Красной площади 24 июня 1945 года
Церемониальный марш сводных полков фронтов на Красной площади 24 июня 1945 года
© РИА Новости
Церемониальный марш сводных полков фронтов на Красной площади 24 июня 1945 года. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Музей Победы 24 июня проведет онлайн-выставку "Парад победителей", в рамках которой продемонстрирует уникальные кадры первого исторического парада на Красной площади, сообщили в пятницу в пресс-службе музея.
"Музей Победы 24 июня разместит на сайте новую онлайн-выставку "Парад победителей". Виртуальный проект посвящен историческому параду на Красной площади 24 июня 1945 года. В интернет-экспозиции впервые представят ранее никогда не публиковавшиеся фотодокументы из архивов министерства обороны и специально оцифрованные для этой выставки", - говорится в сообщении
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Вчера, 12:33
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Посетители сайта музея также смогут увидеть оцифрованные снимки и документы, фотографии личных вещей участников парада, кадры с репетиций исторического шествия, а также узнают о концерте в честь его участников, который состоялся 25 июня в Кремле.
"Цифровой проект дополнят видеозаписи интервью с ветеранами, ролики о боевой технике, прошедшей по Красной площади в 1945 году, и цветной документальный фильм о параде. Увидеть уникальные фотодокументы можно будет также в Музее Победы сразу после снятия режима ограничений. Выставку разместят у входа в Зал Славы", - уточнили в пресс-службе музея.
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года - исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
Для участия в торжестве были сформированы и подготовлены сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, которые должны были возглавляться командующими фронтами. Для участников парада было пошито специальное парадное обмундирование. Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский.
Парад длился 2 часа (122 минуты) под проливным дождем. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31116 сержантов и солдат.
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Вчера, 00:1775 лет Великой Победы
На сайте Минобороны открыли раздел о параде Победы 24 июня 1945 года
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75 лет Великой ПобедыМузей ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваКонстантин РокоссовскийСССРОбщество
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