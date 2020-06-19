Набиуллина рассказала о преимуществах плавающего курса рубля

"Что касается курса - укрепления, ослабления, влияния его на экономику - у нас, действительно, есть споры. Часто экспортеры говорят о том, что укрепление рубля снижает их экспортные возможности. Импортеры, и в том числе те, кто заинтересован в покупке иностранного оборудования, говорят иначе. В зависимости от долговой ситуации те или иные предприятия видят плюсы или минусы в том или ином движении курса", - сказала Набиуллина.