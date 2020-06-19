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Набиуллина рассказала о преимуществах плавающего курса рубля
Преимущество плавающего курса рубля заключается в том, что он балансирует интересы всех участников экономики и отражает текущую ситуацию на рынке, заявила в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:04
динамика курсов валют
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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динамика курсов валют, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина рассказала о преимуществах плавающего курса рубля

16:04 19.06.2020
251
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Преимущество плавающего курса рубля заключается в том, что он балансирует интересы всех участников экономики и отражает текущую ситуацию на рынке, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Что касается курса - укрепления, ослабления, влияния его на экономику - у нас, действительно, есть споры. Часто экспортеры говорят о том, что укрепление рубля снижает их экспортные возможности. Импортеры, и в том числе те, кто заинтересован в покупке иностранного оборудования, говорят иначе. В зависимости от долговой ситуации те или иные предприятия видят плюсы или минусы в том или ином движении курса", - сказала Набиуллина.
"На мой взгляд, в этом и преимущество рыночного, плавающего курса, который балансирует интересы всех участников экономики и отражает и текущую ситуацию, и внешние условия", - отметила она.
Глава ЦБ также подчеркнула, что укрепление рубля имеет дезинфляционный эффект, и это дает регулятору больше пространства для смягчения денежно-кредитной политики.
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Динамика курсов валютЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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