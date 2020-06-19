https://ria.ru/20200619/1573195309.html
ВКонтакте проведет онлайн-выпускной
ВКонтакте организует "Основной выпускной" — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:02
2020-06-19T16:02
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155577/85/1555778589_0:0:2829:1591_1400x0_80_0_0_8431b2edab204fda250da39380b4f911.jpg
https://ria.ru/20200519/1571676804.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155577/85/1555778589_0:0:2829:1591_1400x0_80_0_0_8431b2edab204fda250da39380b4f911.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155577/85/1555778589_97:0:2828:2048_1400x0_80_0_0_5fbf7eb394912ba72346abda30d19356.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155577/85/1555778589_438:0:2486:2048_1400x0_80_0_0_0ab38e9b0cff2ede9d0b6cd292394e49.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 19 июня — РИА Новости. ВКонтакте организует "Основной выпускной" — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии.
27 июня выпускников поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Трансляция "Основного выпускного" начнётся в 18:00 в сообществе "Официальные страницы
".
Накануне праздника музыканты проведут конкурсы в своих сообществах и во время "Основного выпускного" созвонятся с победителями в групповых видеозвонках ВКонтакте.
Бывшие школьники также смогут выиграть призы — iPhone, AirPods, iPad, умную колонку. Внимательные зрители смогут получить музыкальную подписку ВКонтакте на три месяца всего за рубль — для этого нужно перейти по специальной ссылке, которая будет появляться во время эфира.