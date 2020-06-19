ВКонтакте проведет онлайн-выпускной

МОСКВА, 19 июня — РИА Новости. ВКонтакте организует "Основной выпускной" — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии.

Накануне праздника музыканты проведут конкурсы в своих сообществах и во время "Основного выпускного" созвонятся с победителями в групповых видеозвонках ВКонтакте.

Бывшие школьники также смогут выиграть призы — iPhone, AirPods, iPad, умную колонку. Внимательные зрители смогут получить музыкальную подписку ВКонтакте на три месяца всего за рубль — для этого нужно перейти по специальной ссылке, которая будет появляться во время эфира.