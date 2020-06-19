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ВКонтакте проведет онлайн-выпускной
ВКонтакте организует "Основной выпускной" — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вконтакте

ВКонтакте проведет онлайн-выпускной

16:02 19.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВыпускницы во время празднования школьного выпускного в Чите
Выпускницы во время празднования школьного выпускного в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июня — РИА Новости. ВКонтакте организует "Основной выпускной" — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии.
27 июня выпускников поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Трансляция "Основного выпускного" начнётся в 18:00 в сообществе "Официальные страницы".
Накануне праздника музыканты проведут конкурсы в своих сообществах и во время "Основного выпускного" созвонятся с победителями в групповых видеозвонках ВКонтакте.
Выпускницы
19 мая, 14:39Культура
Российские школьники выбрали песни на выпускной
Бывшие школьники также смогут выиграть призы — iPhone, AirPods, iPad, умную колонку. Внимательные зрители смогут получить музыкальную подписку ВКонтакте на три месяца всего за рубль — для этого нужно перейти по специальной ссылке, которая будет появляться во время эфира.
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ВКонтакте
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