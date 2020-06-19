https://ria.ru/20200619/1573195282.html
В Подмосковье оштрафовали застройщиков на миллион рублей за неделю
Главгосстройнадзор Московской области оштрафовал застройщиков осуществляющих свою деятельность на территории региона на сумму в один миллион рублей, говорится в РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:02
2020-06-19T16:02
новости подмосковья
главгосстройнадзор московской области
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главгосстройнадзор московской области, экономика