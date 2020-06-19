В Подмосковье оштрафовали застройщиков на миллион рублей за неделю

"Вынесено шесть постановлений за нарушение требований нормативных документов в строительстве, одно – за эксплуатацию без разрешения его на ввод. Семи строительным компаниям назначено наказание в виде предупреждения. Общая сумма штрафа составила один миллион рублей", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибян