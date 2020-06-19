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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200619/1573195282.html
В Подмосковье оштрафовали застройщиков на миллион рублей за неделю
Главгосстройнадзор Московской области оштрафовал застройщиков осуществляющих свою деятельность на территории региона на сумму в один миллион рублей, говорится в РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:02
новости подмосковья
главгосстройнадзор московской области
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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главгосстройнадзор московской области, экономика

В Подмосковье оштрафовали застройщиков на миллион рублей за неделю

16:02 19.06.2020
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© Fotolia / Minerva StudioАрхитектор на стройке
Архитектор на стройке
© Fotolia / Minerva Studio
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области оштрафовал застройщиков осуществляющих свою деятельность на территории региона на сумму в один миллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 
"Вынесено шесть постановлений за нарушение требований нормативных документов в строительстве, одно – за эксплуатацию без разрешения его на ввод. Семи строительным компаниям назначено наказание в виде предупреждения. Общая сумма штрафа составила один миллион рублей", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибян
Он добавил, что с начала июня было рассмотрено 38 административных дел.
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Новости ПодмосковьяГлавгосстройнадзор Московской областиЭкономика
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